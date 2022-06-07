Корпорація IBM припинила роботу в Росії

Американська корпорація IBM оголосила про припинення роботи у Росії на тлі військового вторгнення в Україну. У березні компанія заявила про зупинення діяльності та повне припинення продажів своїх розробок на російському ринку. При цьому IBM обіцяла підтримати своїх співробітників у Росії.

IBM є одним з найбільших виробників та постачальників програмного забезпечення, а також ІТ-сервісів та консалтингових послуг.

5 березня генеральний директор Adobe Шантану Нарайєн у корпоративному блозі організації повідомив, що оформлені раніше підписки на Adobe продовжать діяти до закінчення терміну, проте продовжити їх або купити софт уже не вдасться.

4 березня стало відомо, що американська IT-компанія Microsoft призупиняє продаж товарів та надання послуг у Росії у відповідь на неспровоковану агресію проти України.

Після початку війни з Росії пішли вже понад тисячу західних компаній. При цьому влада країни обіцяє замінити імпортні товари на вітчизняні. Наприклад, на заводі Renault планують збирати «Москвичі», а «Кока-Колу» замінити на «Комі Колу».