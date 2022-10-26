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«Мерседес» пішов із російського ринку і продав свій завод у Підмосков’ї

«Мерседес» став третім великим виробником легкових автомобілів, що йде з Росії

Російська «дочка» німецького автоконцерну Mercedes-Benz продала свій завод зі збирання легкових автомобілів у Підмосков’ї холдингу «Автодом» і вийшла з російського бізнесу, пишуть російські видання «Комерсант» і «Ведомости». На заводі в Єсипово, ймовірно, розпочнеться випуск китайських автомобілів.

26 жовтня Mercedes-Benz офіційно підтвердив відхід із Росії.

«Мерседес» став третім великим виробником легкових автомобілів, що йде з Росії.

На початку березня на тлі війни Росії в Україні німецька компанія зупинила випуск машин у Підмосков’ї та імпорт до Росії. Раніше російський ринок залишили французька компанія «Рено» і японська «Ніссан», передавши свої активи державі.

Напередодні стало відомо, що корейський автовиробник Kia » другий найпопулярніший автомобільний бренд у Росії після АвтоВАЗу, може зупинити продажі на російському ринку через «неможливість постачати в Росію автомобілі в принципі».

Після початку повномасштабної війни Росії проти України більшість західних автоконцернів зупинили постачання автомобілів до Росії та припинили виробництво на її території.

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