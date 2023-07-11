У Сербії схвалили відставку міністра, який виступав за санкції проти Росії

У Сербії 11 липня законодавці проголосували за відставку міністра економіки Раде Баста, повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Баста – прихильник запровадження санкцій проти Росії. Він вважає, що Сербія платить «дорогу ціну» за відмову від запровадження санкцій проти Москви.

Посадовець був призначений на пост міністра економіки як кандидат від Соціалістичної партії Сербії та партії «Об’єднана Сербія». Союз цих двох партій є молодшим партнером правлячої Сербської прогресивної партії (SNS).

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Баста минулого місяця оголосив про створення руху «Європейський шлях» і запевнив своїх прихильників, що з цього руху виросте партія, яка зможе брати участь у виборах усіх рівнів.

Також Сполучені Штати 11 липня застосували санкції щодо директора служби безпеки Сербії Александара Вуліна за нібито використання свого становища для сприяння російським і злочинним планам, включаючи торгівлю зброєю та наркотиками.

Сербія залишилася єдиною країною-кандидатом у члени Євросоюзу, яка не запровадила санкції проти Росії через вторгнення в Україну. Офіційно Белград засудив російське вторгнення, але відмовився запроваджувати санкції, посилаючись на «традиційні звʼязки між двома державами».