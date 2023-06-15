Сербія і Косово обмінялися звинуваченнями через затримання поліцейських

Сербські сили 14 червня затримали трьох косовських поліцейських. За повідомленням Reuters, офіційні особи Косова та Сербії вказали різні місця затримання цих трьох людей, яких Белград підозрює в порушенні кордону. Обидві сторони звинуватили одна одну в незаконному переході на чужу територію.

Премʼєр-міністр Косова Альбін Курті зажадав звільнення поліцейських, заявивши, що їх затримали на косовській території, яка прилягає до кордону із Сербією.

«Перебування сербських сил на території Косова – це акт агресії. Його мета – ескалація напруженості та дестабілізація», – написав Курті у фейсбуці.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що троє людей було затримані на відстані 1,8 кілометра на сербській території поблизу селища Гнилиця. Вучич також звинуватив Курті в «розпалюванні конфлікту».

«Ми на роздоріжжі: або у нас буде мир, або не буде миру. І є лише одна людина на Балканах, яка хоче за будь-яку ціну розпалити конфлікт, це Альбін Курті», – сказав Вучич у телевізійному виступі. Він відкинув звинувачення Курті в тому, що серби перейшли на косовську територію. За словами Вучича, серби не зробили жодного кроку через прикордонну межу.

Влада Косова заборонила проїзд через свій кордон усіх автомобілів із сербськими номерними знаками. Це захід у відповідь на арешт трьох поліцейських, заявив представник Косова кореспонденту Reuters.