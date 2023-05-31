НАТО надішле додаткові війська до Косова

НАТО вирішило розгорнути ще 700 військовослужбовців у Косові, щоб допомогти зупинити сутички на півночі країни.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 30 травня заявив, що, крім того, ще один батальйон був переведений у готовність. Столтенберґ попередив, що війська НАТО «вживуть усіх необхідних заходів для підтримки безпечного середовища для всіх громадян Косова» після сутичок, що сталися 29 травня.

Близько 30 представників військові місії KFOR під керівництвом НАТО зазнали поранення під час сутичок, йдеться в заяві KFOR.

Столтенберґ засудив насильство, заявивши, що «такі напади є неприйнятними і повинні бути припинені».

Він не сказав, коли будуть розгорнуті додаткові війська, але закликав обидві сторони «вжити конкретних кроків для деескалації, утриматися від подальшої безвідповідальної поведінки і брати участь у діалозі за сприяння ЄС, який є єдиним шляхом до тривалого миру».

Ситуація на півночі Косова загострилася наприкінці минулого тижня. Це сталося після того, як вибори мерів у трьох регіонах, де серби становлять більшість населення, на тлі бойкоту сербської більшості виграли етнічні албанці.

26 травня косовські серби намагалися перекрити політикам шлях у будинки мерій. Поліція припиняла заворушення в громадах Лепосавич, Звечан і Зубін-Поток. Сербія оголосила про приведення своїх збройних сил на межі з Косовом у стан повної боєздатності. У регіоні під егідою ООН діють також спецпідрозділи НАТО (KFOR).

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті 29 травня закликав до спокою та запропонував Приштині та Белграду повернутися до своїх зобов’язань за усною угодою тримісячної давності про рух «шляхом до нормалізації» відносин.

Посол США в Косово Джеффрі Ховеньє після зустрічі 29 травня з президенткою Косова Вйосою Османі заявив про «спільне занепокоєння перспективою насильства та необхідність деескалації».

Етнічні серби складають близько 5 відсотків від 1,8 мільйона жителів Косова, але є домінуючою більшістю в чотирьох північних областях.