Сутички в Косово: представники патруля НАТО отримали поранення

Північноатлантичний альянс «рішуче засуджує» неспровоковані напади на війська міжнародних сил під керівництвом НАТО (KFOR) у північній частині Косова, внаслідок яких двоє людей дістали поранення, йдеться в заяві офіційного представника Альянсу.

«Такі атаки абсолютно неприйнятні. Насильство має припинитися негайно. Ми закликаємо всі сторони утримуватися від дій, які ще більше нагнітають напруженість, і вести діалог», – йдеться у повідомленні.

У НАТО кажуть, що Міжнародні сили з підтримки миру в Косові «зроблять усі необхідні дії для підтримки безпечної та спокійної обстановки».

«Вони продовжать діяти неупереджено відповідно до свого мандата відповідно до резолюції 1244 Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй від 1999 року», – додали в Альянсі.

Associated Press повідомило, що етнічні серби у північній частині Косова зіткнулися з військами миротворчих сил KFOR під керівництвом НАТО, коли намагалися захопити офіси одного з муніципалітетів. Там минулого тижня мерами стали албанці, що викликало протести та зіткнення у регіоні.

Зіткнення сербів із поліцією почалися вранці в муніципалітеті Звечан, за 45 км на північ від столиці Пріштіни. У другій половині дня солдати KFOR закликали сербів розчистити дорогу двом машинам косовського спецпідрозділу.

«Потім солдати застосували сльозогінний газ та світлошумові гранати, щоб захистити косовських офіцерів в автомобілях та розігнати протестувальників. Серби, що зібралися, у відповідь кидали каміння та інші тверді предмети. Одна машина спалена» – пишуть журналісти.

Так звані держави QUINT – Сполучені Штати, Франція, Італія, Німеччина та Британія – 18 травня висловили стурбованість ситуацією в північному Косово, заявивши, що вибори не є довгостроковим політичним рішенням для залучених муніципалітетів через бойкот.

У березні Сербія та Косово досягли домовленості щодо втілення підтриманої ЄС угоди для нормалізації відносин після чергового періоду напруженості.