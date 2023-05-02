Косово та Сербія домовилися співпрацювати щодо пошуку зниклих безвісти під час війни у 90-х

Лідери Косова та Сербії пообіцяли працювати разом, щоб знайти людей, які зникли безвісти під час війни в Косовому з 1998-го по 1999 рік, повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель, який був посередником на переговорах 2 травня в Брюсселі між косовським прем’єр-міністром Альбіном Курті та президентом Сербії Александром Вучичем, привітав цю угоду.

За даними Європейського Союзу, 1 621 людина залишається зниклими безвісти під час війни, яка призвела до загибелі понад 13 тисяч людей. Більшість убитих і зниклих безвісти – етнічні албанці.

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«Понад двадцять років потому їхні родини продовжують жити в горі, не знаючи про місце перебування своїх близьких. Родини мають право знати про долю своїх родичів, як і суспільство в цілому»», — заявив Боррель.

Він зазначив, що вирішення проблеми є не лише гуманітарним обов’язком, але й «вирішальним фактором примирення та довіри між людьми».

Голова дипломатії закликав також терміново забезпечити якнайшвидше завершення процесу ідентифікації місць поховань.

«Спогади тьмяніють і стає все важче розслідувати людей, місця та події», — додав він.

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Відповідно до декларації, сторони тісно співпрацюватимуть у справі ідентифікації місць поховань і забезпечуватимуть повний доступ до достовірної та точної інформації, яка допоможе встановити місце перебування та ідентифікувати людей, зниклих безвісти за період з 1 січня 1998 року по 31 грудня 2000 року.

Оперативні деталі декларації планують узгодити на наступному засіданні діалогу з нормалізації відносин за посередництва ЄС у Брюсселі.

Зустріч 2 травня була першою між головою косовського уряду Альбіном Курті та президентом Сербії Александром Вучичем після переговорів 18 березня в Охриді, Північна Македонія, де вони досягли домовленості щодо шляхів втілення угоди, підтриманої ЄС, на шляху до нормалізації відносин.