Представник США закликає до більшої протидії російській та китайській дезінформації на Західних Балканах

Країни Західних Балкан є вразливими до російської та китайської дезінформації, «велика частина» якої надходить із Сербії, заявив 11 квітня в інтерв’ю Радіо Свобода американський дипломат, робота якого включає викриття та протидію іноземній пропаганді.



Джеймс Рубін, координатор Центру глобальної взаємодії Державного департаменту США, сказав, що розповсюдження дезінформації та пропаганди з Сербії є серйозною проблемою, з якою необхідно боротися.



Відповідаючи на запитання про RT Balkan, онлайн-сербомовний проект, запущений у листопаді російськими державними ЗМІ, раніше відомими як Russia Today, Рубін сказав: «Ми не хотіли б бачити Russia Today або російські ЗМІ десь у світі. Ми хотіли би, щоб їх закрили».



Рубін сказав, що Захід повільно усвідомлював небезпеку дезінформації та інформаційних маніпуляцій не лише з боку Росії, але й з Китаю.



«Вони витрачали мільярди і мільярди доларів на [проекти] в інформаційній сфері протягом багатьох, багатьох років», – сказав він.



Європейський Союз заборонив трансляцію російських державних RT і Sputnik у березні 2022 року після вторгнення Росії в Україну. Приблизно в той же час Google Europe заявив, що блокує канали YouTube, пов’язані з RT і Sputnik.

Рубін сказав, що ні для кого не секрет, що на Західних Балканах є джерела, які повторюють російську брехню та дезінформацію. Він навів приклад повідомлень про біологічну зброю в Україні.



«Уся ця відверта дезінформаційна брехня, на жаль, на Західних Балканах є надто помітною та надто поширеною», – сказав Рубін. – «Я приїхав сюди, щоб поговорити з урядами, які можуть щось з цим зробити».

Рубін, який відвідав Чорногорію 10 квітня та відвідав Північну Македонію 11 квітня, сказав, що визнає, що це складна проблема, і сказав, що Сполучені Штати «неідеальні» у своєму власному підході, але Вашингтон хотів би бачити більше зусиль урядів Західних Балкан.