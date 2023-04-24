Лідер боснійських сербів Додік закликав до приєднання Республіки Сербської до Сербії

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік знову закликав до союзу між Сербією та Республікою Сербською – одним із двох утворень Боснії та Герцеговини – на тлі високої напруженості в регіоні, повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

Додік, проти якого Сполучені Штати та Велика Британія запровадили санкції через звинувачення в дестабілізації та корупції, неодноразово погрожував домагатися незалежності Республіки Сербської.

Таку заяву Додік зробив 24 квітня на церемонії вшанування пам’яті жертв хорватського табору Ясеноваць під час Другої світової війни в селі Градина на півночі Республіки Сербської.

Під час Другої світової війни десятки тисяч сербів, євреїв, ромів і хорватів-антифашистів були вбиті в таборі Ясеновац, відомому як «хорватський Аушвіц». Табором керував союзний нацистам усташський режим Хорватії.

«Ніхто не завадить нам (сербам – ред.) об’єднатися, тому що це наше право і наша історія. Минуле століття було століттям сербських страждань, а це століття є століттям сербського об’єднання», – сказав Додік.

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Він заявив, що «серби не виживуть на цих територіях, якщо Республіка Сербська не стане незалежною в найближчі роки».

Додік, який заперечує адміністративні механізми та повноваження Офісу Верховного представника – наглядового органу міжнародного співтовариства щодо цивільних та інших аспектів Дейтонської угоди – продовжив критикувати міжнародне співтовариство та звинуватив західних дипломатів у спробі «усунути» сербів із Боснії.

Проводячи паралель між вбивствами під час Другої світової війни в Ясеноваці та різаниною 8000 мусульманських чоловіків і хлопчиків у Сребрениці в 1995 році під час Боснійської війни 1992-1995 років, Додік уникав називати останню «геноцидом». За його словами, західні дипломати не повинні «прирівнювати скоєний злочин». у Сребрениці з Ясеновацем, «тому що це не одне й те ж».

Міжнародний кримінальний трибунал для колишньої Югославії (ICTY) і вищий судовий орган ООН Міжнародний суд визнали геноцидом вбивства сил боснійських сербів у Сребрениці.

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Президент Сербії Александар Вучич був присутній на церемонії, але не прокоментував слова Додіка про об’єднання з Сербією, хоча раніше він кілька разів висловлювався на підтримку суверенітету Боснії.

Додік, лідер правлячого Союзу незалежних соціал-демократів Республіки Сербської (SNSD), неодноразово закликав до референдуму та відділення боснійських сербів від решти Боснії, яку він назвав «експериментом міжнародного співтовариства».

Росія та Сербія мовчазно підтримують дії Додіка, який зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві перед минулорічними виборами в Боснії.

Додік також виступає проти запровадження санкцій проти Росії за її незаконне вторгнення в Україну та визнання Косово незалежною державою.

Боснія перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистську політику Республіки Сербської, що відроджує побоювання про зрив мирної угоди, яка завершила війну 1992-95 років.