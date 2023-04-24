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Лідер боснійських сербів Додік закликав до приєднання Республіки Сербської до Сербії

Мілорад Додік неодноразово погрожував домагатися незалежності Республіки Сербської

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік знову закликав до союзу між Сербією та Республікою Сербською – одним із двох утворень Боснії та Герцеговини – на тлі високої напруженості в регіоні, повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

Додік, проти якого Сполучені Штати та Велика Британія запровадили санкції через звинувачення в дестабілізації та корупції, неодноразово погрожував домагатися незалежності Республіки Сербської.

Таку заяву Додік зробив 24 квітня на церемонії вшанування пам’яті жертв хорватського табору Ясеноваць під час Другої світової війни в селі Градина на півночі Республіки Сербської.

Під час Другої світової війни десятки тисяч сербів, євреїв, ромів і хорватів-антифашистів були вбиті в таборі Ясеновац, відомому як «хорватський Аушвіц». Табором керував союзний нацистам усташський режим Хорватії.

«Ніхто не завадить нам (сербам – ред.) об’єднатися, тому що це наше право і наша історія. Минуле століття було століттям сербських страждань, а це століття є століттям сербського об’єднання», – сказав Додік.

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Він заявив, що «серби не виживуть на цих територіях, якщо Республіка Сербська не стане незалежною в найближчі роки».

Додік, який заперечує адміністративні механізми та повноваження Офісу Верховного представника – наглядового органу міжнародного співтовариства щодо цивільних та інших аспектів Дейтонської угоди – продовжив критикувати міжнародне співтовариство та звинуватив західних дипломатів у спробі «усунути» сербів із Боснії.

Проводячи паралель між вбивствами під час Другої світової війни в Ясеноваці та різаниною 8000 мусульманських чоловіків і хлопчиків у Сребрениці в 1995 році під час Боснійської війни 1992-1995 років, Додік уникав називати останню «геноцидом». За його словами, західні дипломати не повинні «прирівнювати скоєний злочин». у Сребрениці з Ясеновацем, «тому що це не одне й те ж».

Міжнародний кримінальний трибунал для колишньої Югославії (ICTY) і вищий судовий орган ООН Міжнародний суд визнали геноцидом вбивства сил боснійських сербів у Сребрениці.

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Президент Сербії Александар Вучич був присутній на церемонії, але не прокоментував слова Додіка про об’єднання з Сербією, хоча раніше він кілька разів висловлювався на підтримку суверенітету Боснії.

Додік, лідер правлячого Союзу незалежних соціал-демократів Республіки Сербської (SNSD), неодноразово закликав до референдуму та відділення боснійських сербів від решти Боснії, яку він назвав «експериментом міжнародного співтовариства».

Росія та Сербія мовчазно підтримують дії Додіка, який зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві перед минулорічними виборами в Боснії.

Додік також виступає проти запровадження санкцій проти Росії за її незаконне вторгнення в Україну та визнання Косово незалежною державою.

Боснія перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистську політику Республіки Сербської, що відроджує побоювання про зрив мирної угоди, яка завершила війну 1992-95 років.

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