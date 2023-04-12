Сербія не озброює Україну – міністр оборони

Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич заявив, що Сербія не продавала і не продаватиме зброю українській чи російській стороні, а також «пов’язаним» із збройним конфліктом країнам.

«Чиясь мета явно полягає в тому, щоб дестабілізувати нашу країну та втягнути її у конфлікт, у якому ми не братимемо участі. Ми послідовно дотримуємося встановленої політики», – сказав Вучевич.

Міністр зазначив, що у ЗМІ оприлюднено чергову брехню про те, що Сербія продає зброю Україні.

«Ми спростовували цю брехню більш ніж десяток разів, і ось ми робимо це знову. Сербія не продавала і не продаватиме зброю ні українській, ні російській стороні, ні країнам, які оточують цей конфлікт», – сказав Вучевич.

Міністр також заявив, що Сербія продає зброю третім сторонам, які далекі від конфлікту і не мають до неї жодного стосунку.

«Завжди існує ймовірність, що на території конфлікту якимсь чарівним чином буде знайдено якусь зброю, але це не має жодного стосунку до Сербії. Це питання до тих країн, які не поважають міжнародних норм, положень договорів та ділової практики. Повторюю: Сербія не відправляла зброю в Україну і все, що публікується на цю тему, є недостовірними домислами», – сказав Вучевич.

Агенція Reuters із посиланням на аналіз публікації у мережі секретних документів повідомила, що Сербія погодилася постачати Києву зброю або вже відправила її.

Раніше вже були повідомлення, зокрема на російських ресурсах, що Сербія може постачати зброю Україні для боротьби з РФ. Кремль просив Белград прокоментувати це. Там все заперечували.

Хоча Белград засудив вторгнення Москви в Україну, він також відмовився запровадити санкції проти Росії, свого економічного та політичного союзника.