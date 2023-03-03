Влада Сербії заявила, що не постачає зброю Україні для боротьби з Росією після того, як Кремль попросив Белград пояснити свою позицію.

«Сербія... не експортує військову техніку в жодну країну, яка, на нашу думку, була б проблематичною та спірною в будь-якому випадку», – заявив журналістам 3 березня міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич.

Деякі російські ЗМІ та Telegram-канали раніше повідомили про буцімто поставки Сербією в Україну через Туреччину та Словаччину 3,5 тисяч ракет компанії Krušik для систем «Град» радянського виробництва.

Російський портал Mash заявив, що ящики зі 120-міліметровими ракетами летіли з Сербії до Туреччини, де транзитом нібито займалася турецька компанія-посередник, через яку вантаж потрапив до Словаччини, а потім нібито до України.

МЗС РФ 2 березня попросило у Белграда офіційну позицію щодо інформації про ймовірне постачання в Україну сербської зброї. Того ж дня міністр оборони Сербії Мілош Вучевич спростував неофіційні звинувачення про продаж Сербією зброї Україні. Компанія Krušik заявила, що жодним чином не пов’язана з продажем ракет кінцевому споживачеві в Україні.

Хоча Белград засудив вторгнення Москви в Україну, він також відмовився запровадити санкції проти Росії, свого економічного та політичного союзника.