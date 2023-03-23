Уряд Республіки Сербської підтримав законопроєкт, схожий на закон РФ про «іноагентів»

Уряд Республіки Сербської – державного утворення на території Боснії та Герцеговини – ухвалив проєкт закону, який вимагатиме від некомерційних організацій, що фінансуються з-за кордону та діють у Республіці Сербській, реєструватися та звітувати про свою роботу. Про це повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

Законопроєкт, який підтримує лідер боснійських сербів Мілорад Додік, отримав схвалення уряду 23 березня.

Як заявив Додік, зміни в законодавстві вимагатимуть від організацій, що фінансуються з-за кордону, звітувати про «все, що вони роблять». Він передбачив, що вони будуть ухвалені.

У комюніке, опублікованому після схвалення урядом цього заходу, йдеться про те, що чинне законодавство про асоціації та фонди, що фінансуються з-за кордону, регулює заснування, реєстрацію, внутрішню організацію та припинення їхньої діяльності, але не їхню прозорість.

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У комюніке зазначено, що серед речей, які не були врегульовані, їхня політична діяльність, публікація фінансових звітів, а також «нагляд за законністю їхньої роботи та інші положення».

Як стверджують в уряді, така ситуація може призвести до «краху правової системи та конституційної бази» Республіки Сербської, а також матиме «шкідливі наслідки» для її установ і організацій.

Законопроєкт тепер передається до Національної асамблеї Республіки Сербської для обговорення. Після цього має відбутися двомісячний термін громадського обговорення. Адаптована версія закону потім буде повернута до Національних зборів для додаткового обговорення та голосування. Якщо він буде ухвалений, він набуде чинності після підпису президента.

Додік – лідер найбільшої політичної партії в Республіці Сербській, Альянсу незалежних соціал-демократів (SNSD), раніше заявив, що проєкт закону нібито базується на Законі США про реєстрацію іноземних агентів (FARA).

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Водночас подібний закон про іноземних агентів у Росії виявився суперечливим і використовувався для перешкоджання роботі медіа, зокрема, Радіо Свобода. Росія також стверджувала, що її закон був відповіддю на FARA.

Посадовці США раніше заявляли, що Росія використовує свій закон про іноземних агентів, щоб придушити інакодумство й перешкоджати вільному обміну думками, а також що між російським законом про іноземних агентів і американським FARA «немає еквівалентності».

Організації громадянського суспільства в Республіці Сербській стверджують, що запропонований закон про іноземних агентів має більше спільного з російським законодавством, ніж FARA США. Також йдеться про «встановлення нагляду та тотального контролю за роботою громадянського суспільства».

Згідно з реєстром асоціацій і фондів, Боснія має близько 25 600 неурядових організацій, у тому числі 7 500 розташованих у Республіці Сербській. Даних про те, скільки з них фінансується з-за кордону, немає.