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Новини | Міжнародні

У Росії оголосили іноземним агентом адвоката Павла Чикова

Адвокат Павло Чиков

Міністерство юстиції Росії 23 березня оголосило «іноземними агентами» блогера Іллю Варламова та голову міжнародної правозахисної групи «Агора» Павела Чикова.

Варламов і Чиков поширювали «недостовірну інформацію про рішення, що ухвалюються органами публічної влади, і політику, яку вони здійснюють», стверджується на сайті відомства.

Крім того, Варламов, за версією російського міністерства, «отримував підтримку від іноземних джерел», а Чиков «взяв участь у створенні та поширенні» матеріалів «іноагентів».

Останнім часом Чиков багато уваги приділяє справам, повʼязаним із мобілізацією в Росії.

Також до реєстру «іноземних агентів» включили Світлану Ладу-Русь (Пеунову), політолога Руслана Айсіна, колишнього журналіста телеканалу «Дождь» Богдана Бакалейка та ресурс про квір-людей «Парни Плюс/Парни+».

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