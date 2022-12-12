Захоплений російськими військовими українець не має процесуальних прав у Росії – правозахисник

Суд у Росії вперше розглянув справу громадянина України, який був позбавлений волі російськими військовослужбовцями під час бойових дій, але при цьому не має статусу військовополоненого. Як повідомив 12 грудня голова правозахисної організації «Агора» Павло Чиков, українець не має в Росії жодних процесуальних прав, що офіційно визнано судом. Чиков опублікував у своєму телеграмі витяг із рішення 235-го гарнізонного військового суду у цій справі.

Громадянин України Микита Шкрябін 29 березня 2022 року був захоплений російськими військовими на території України. Його російський адвокат Леонід Соловйов у серпні отримав від Міністерства оборони Росії підтвердження, що він був позбавлений волі «у зв'язку із протидією спеціальній воєнній операції» (так офіційна Москва називає війну проти України).

Місце перебування Шкрябіна, як і процесуальні підстави його утримання, адвокату не повідомили з посиланням на «інформацію обмеженого поширення». Відомо, що український громадянин перебуває в розпорядженні Міноборони, проте військовополоненим російське військове відомство його не визнає.

Адвокат спочатку звернувся до військово-слідчого управління Слідчого комітету з проханням про проведення перевірки, а після відмови – до гарнізонного військового суду. Той 12 грудня визнав бездіяльність військового слідства законним. Суд установив, що Шкрябін не є підозрюваним чи обвинуваченим у будь-яких кримінальних справах, тому не має жодних процесуальних прав, у тому числі на адвоката. Суд визнав, що Шкрябін був затриманий за «протиправні дії». Правовий парадокс, який виник, суд ніяк не пояснив.

За оцінками, як пише Чиков, Росія утримує кілька тисяч громадян України, на запити російських адвокатів відомство підтверджує факт утримання конкретних осіб і повідомляє про їхній стан здоровʼя, але не надає до них доступу.

Між Росією та Україною немає офіційного стану війни, однак, згідно з Женевською конвенцією, захоплені під час збройного конфлікту особи все одно мають вважатися військовополоненими, якщо вони брали участь у воєнних діях.