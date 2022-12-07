У РФ визнали незаконним «клеймо» у військовому квитку десантника, який відмовився воювати в Україні

Другий Західний окружний військовий суд визнав незаконним печатку «схильний до зради, брехні та обману» у військовому квитку десантника Захара Кукарєко, який відмовився воювати в Україні. Про це повідомив у Telegram голова правозахисної групи «Агора» Павло Чиков.

За його даними, суд визнав дії командування військової частини 41450 незаконними та зобов’язав військовий комісаріат за місцем проживання позивача видати новий документ.

За відмову від участі у військових діях Захара Кукарєка було звільнено зі служби. Колишній військовослужбовець потім зізнавався, що з цією печаткою йому стало важче влаштуватися на роботу.

Павло Чиков зауважив, що практика образливих записів та печаток у військових квитках тих, хто відмовився воювати проти України, була поширена на початку російського вторгнення.

Наприкінці жовтня Волгоградський гарнізонний військовий суд визнав незаконним запис «схильний до брехні та обману» у військовому квитку колишнього військовослужбовця Руслана Махна, який також відмовився йти на війну в Україну. Його звільнили з лав ЗС РФ.