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Суд у Росії вперше визнав незаконним призов по мобілізації

21 вересня президент Росії Володимир Путін повідомив про початок так званої «часткової мобілізації» у РФ. 31 жовтня він оголосив про її завершення, проте відповідного указу не підписав

Гатчинський суд Ленінградської області РФ задовольнив позов мобілізованого Павла Мушуманського та визнав його призов незаконним, повідомив голова правозахисної групи «Агора» Павло Чиков. Це рішення, за словами правозахисника, стало першим у російській судовій практиці.

У своєму позові Мушуманський пояснив відмову від призову в армію тим, що не може «виконувати накази, спрямовані на знищення, ураження живих людей».

Мушуманський – євангеліст, який раніше через релігійні переконання проходив альтернативну військову службу в психоневрологічному інтернаті Кінгісеппа. Після оголошення «часткової» мобілізації в РФ його призвали та відправили у військову частину.

12 жовтня чоловік звернувся до суду, і той припинив рішення про мобілізацію до розгляду справи по суті.

На початку листопада суд у Республіці Башкортостан задовольнив позови 23 працівників Білорецького металургійного комбінату про скасування їхньої мобілізації на війну в Україну. Військкомат, через який були призвані працівники меткомбінату, повідомив про намір подати апеляцію на ухвалене судом рішення.

21 вересня президент Росії Володимир Путін повідомив про початок так званої «часткової мобілізації» у РФ. 31 жовтня він оголосив про її завершення, проте відповідного указу не підписав.

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