У Росії скасували відтермінування від мобілізації для багатодітних батьків – посадовці

Російський Генштаб скасував відстрочку для батьків із трьома дітьми під час мобілізації на війну з Україною. Про це повідомила голова комітету Державної думи Росії з питань сім’ї, жінок та дітей Ніна Останіна, передає російська служба Радіо Свобода.

За словами Останіної, про це їй стало відомо під час зустрічі з членом президентської Ради з прав людини Іриною Кіркорою. Кіркора повідомила, що наприкінці грудня Генштаб скасував власну директиву від 4 жовтня 2022 року. Останіна припустила, що скасування пов’язане з тим, що «повертати тих, хто вже перебуває в зоні СВО (повномасштабної війни проти України – ред.), дуже важко».

При цьому представниця Держдуми заявила, що призивати батьків із трьома дітьми не будуть, адже мобілізацію нібито завершено.

Читайте також: Поранених військових РФ відправляють назад на війну в Україну без дозволу лікарської комісії – ЗМІ

Про скасування норми також заявив військовий комісар Забайкальського краю Юрій Шувалов у розмові з виданням Чита.Ру. За словами Шувалова, документ від 4 жовтня «скасовано повністю» рішенням 21 грудня.

Напередодні також стало відомо про відмову у відтермінуванні батькові трьох дітей у Дагестані, повідомляв керівник правозахисної групи «Агора» Павло Чиков.

За законом відстрочення передбачене за наявності чотирьох і більше дітей віком до 16 років. Після початку мобілізації Генеральний штаб Росії видав вказівки про надання відстрочки із трьома дітьми. Мінестерство оборони країни назвало це жестом доброї волі. Вказівки були для службового користування та офіційно не опубліковані. Зважаючи на все, наприкінці грудня вони, дійсно, були скасовані також без офіційної публікації.

Читайте також: Росія: мобілізованого, який ударив офіцера, засудили до пʼяти з половиною років за ґратами

У Міноборони скасування відтермінування для батьків із трьома дітьми поки що не коментували.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що російська влада обмежила виїзд із країни військовозобов’язаним, в тому числі обмежено придатним до служби.