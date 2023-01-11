Росія: мобілізованого, який ударив офіцера, засудили до пʼяти з половиною років за ґратами

Під Москвою Одинцовський гарнізонний військовий суд засудив до пʼяти років та шести місяців колонії суворого режиму мобілізованого військовослужбовця Олександра Лешкова, визнавши його винним у побитті командира. Про це державна агенція ТАСС повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

Про інцидент, через який було порушено кримінальну справу, стало відомо в середині листопада, коли в інтернеті був оприлюднений відеозапис конфлікту між мобілізованими та їхнім командуванням на полігоні у підмосковному парку «Патріот».

На кадрах видно, як призовники лаяли офіцерів за погану підготовку, неякісне оснащення та байдуже ставлення. Від імені мобілізованих переважно говорив Олександр Лешков, який під час суперечки з офіцером ударив останнього в груди – це і стало підставою для справи.

ТАСС пише, що Лешкова заарештували 15 листопада. Згідно з матеріалами справи, його звинуватили за статтями про побиття начальника та образу начальника за те, що «рядовий у образливій формі з використанням нецензурних слів висловив офіцерам своє невдоволення питаннями організації служби, а також навмисно випустив в обличчя офіцеру дим від цигарки, після чого вдарив підполковника кулаком у груди».

Вирок Одинцовського гарнізонного військового суду був оскаржений. Апеляційну скаргу розглядатиме Другий Західний окружний військовий суд. Сам Олександр Лешков своєї провини не визнає.

Перед початком мобілізації Державна дума РФ схвалила поправки до Кримінального кодексу, які посилили покарання за злочини, скоєні «у період мобілізації чи воєнного стану, у воєнний час». Зокрема, це стосується і статті про насильницькі дії щодо начальника. Раніше за цією статтею максимальним покаранням були пʼять років позбавлення волі, і вісім років, якщо злочин спричинив тяжкі наслідки або був скоєний групою осіб або з використанням зброї.