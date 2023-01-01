Москва не має бажання припиняти війну найближчим часом – Столтенберґ

Мобілізація, здійснена в Росії наприкінці 2022 року, свідчить, що Москва не має бажання припиняти війну найближчим часом, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у програмі Radio 4 World at One, повідомляє Бі-Бі-Сі.

«Ми маємо бути готовими до довгого шляху, тому що, як ви помітили, Росія не має наміру відмовлятися від своєї головної мети – встановлення контролю над Україною», – зазначив Столтенберґ.

За його словами, успіхи української армії не повинні створювати оманливого відчуття швидкої перемоги Києва.

«Українські війська протягом кількох місяців вели контрнаступ, але ми також знаємо, що Росія провела мобілізацію та поповнила ряди військових, багато хто з мобілізованих зараз проходить навчання. Все це говорить про те, що вони готуються до продовження війни і до можливої спроби нового наступу» , – сказав очільник НАТО.

«Більшість воєн закінчуються мирними переговорами. Швидше за все, так буде і з цією війною. Але ми знаємо, що умови, на яких буде укладено мир для України, повністю залежать від співвідношення сил на полі бою», – наголосив генеральний секретар альянсу.

Президент України Володимир Зеленський у новорічному зверненні повторив тезу, що Київ не має іншого вибору, крім як боротися до перемоги.

Російські військові з 10 жовтня завдають ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України. У святкові дні російські атаки продовжились. Українські військові повідомили, що за останню добу збили 45 російських безпілотників іранського виробництва.