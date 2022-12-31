«Українці – неймовірні. Погляньте, що ми зробили і що робимо» – Зеленський побажав у 2023 році перемоги

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Новим роком, побажавши одного – перемоги.

«Ми б’ємося й битимемося далі. Заради головного слова: «перемога». Вона точно буде. Ми йдемо до неї 311 днів. Віддали багато сил. Але в мить, коли здається, що ти вже не можеш іти далі, згадайте, що ми вже з вами пройшли. Я хочу сказати всім вам: українці, ви неймовірні! Погляньте, що ми зробили й що ми робимо», – сказав він у новорічному зверненні.

За його словами, 2022-й – це рік, коли Україна змінила світ, а світ відкрив Україну.

«Нам казали: капітуляція. Ми обрали контрнаступ! Нам казали йти на поступки та компроміси. Ми йдемо у Євросоюз і НАТО. Світ почув Україну. Світ відчув Україну. Світ побачив Україну. Українці дивують. Українцям аплодують. Українці надихають. Чи є щось, що може нас злякати? Ні. Чи є хтось, хто може нас зупинити? Ні. Бо ми всі – разом. Ось за що ми воюємо. Одне за одного», – наголосив президент.

Нехай цей рік буде «роком повернення», каже Зеленський.



«Залишається кілька хвилин до нового року. Я хочу всім нам зараз побажати одного – перемоги. І це головне. Одне побажання для всіх українців. Нехай цей рік буде роком повернення. Повернення наших людей. Воїнів – до своїх родин. Полонених – до своїх домівок. Переселенців – до своєї України. Повернення наших земель. І тимчасово окуповані стануть назавжди вільними. До щасливих хвилин без комендантської години. До земних радощів без повітряних тривог. Повернення того, що у нас вкрали. Дитинства наших дітей, спокійної старості наших батьків», – додав президент України.

Читайте також: «Вирішальний час»: чи вдасться Україні зупинити агресію Росії у 2023 році?

Абсолютна більшість опитаних українців (97%) упевнені, що Україна зможе відбити напад Росії – свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг». Згідно з цим опитуванням, 85% українців вважають, що перемогою України у війні з Росією буде звільнення усіх її територій, включно з Кримом і Донбасом.