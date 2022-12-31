Соціологи з’ясували, які подарунки хотіли б отримати українці на Новий рік

У своїх побажаннях Святому Миколаю українці цього року були як ніколи одностайні: 43% попросили б завершення війни перемогою України, 37% – обрали повернення живими та здоровими усіх бійців Сил оборони, йдеться в даних опитування фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова.

Крім того, 7% українців хочуть, щоб Росія припинила існування, а 5% – щоб Володимира Путіна поклали поряд із Володимиром Леніним у мавзолеї.

Для себе у подарунок на Новий рік українці теж хотіли б отримати перемогу (25%) та мир (23%). Матеріальні подарунки в цьому році не в тренді.

Опитування було проведене фондом «Демократичні ініціативи» та Центром Разумкова з 13 по 21 грудня 2022 року серед 2018 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Тим часом, оприлюднене раніше цього тижня опитування засвідчило, що перемогою України у війні з Росією переважна більшість українців (85%) вважають звільнення усіх окупованих територій, включно з Кримом і окупованим Донбасом.