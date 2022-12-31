«Наступний Новий рік – уже вдома, і там – Україна». Три історії переселенок з окупованих міст Донбасу

Більш ніж пів року в Дніпрі діє шелтер для переселенців із Луганської області. Тим, хто виїхав з-під обстрілів, тут надають безкоштовних прихисток, допомагають з одягом і харчами, ними опікуються медики, психологи, юристи. Відкрили заклад самі переселенці – жителі Лисичанська – коштом грантів й міжнародних доброчинників. Загалом з травня 2022 року, за словами керівниці Ганни Рясної, дали прихисток більш ніж двом тисячам людей. Зараз тут мешкають 130 переселенців, зокрема 20 дітей.

Частина пожильців на свята поїде до родичів, частина зустрічатиме Новий рік тут, у шелтері. Уже готове новорічне меню, підібрана музика та розваги.

Напередодні Нового року Радіо Свобода познайомилося з трьома жінками з прихистку й записало їхні історії.

Ольга: в 71 рік втратила все

71-річна Ольга Лазуренко мешкає в шелтері в одній кімнаті з кількома чоловіками. Вона тут найстарша. Каже: стежить за порядком – і «хлопці» її слухаються. Усі вони – земляки. Виїхали з Лисичанська Луганської області. У рідному місті, розказує жінка, вона прожила все життя. Має майже 50 років трудового стажу, десять з яких пропрацювала на шкідливому хімічному виробництві.

Початок повномасштабного вторгнення Росії був для неї несподіванкою, розказує переселенка.

Два місяці ми не вилазили з підвалу

«Уже 24 лютого нас почали бомбити. З боку Сєвєродонецька. Так почалася для нас війна. Чотири місяці я пробула там, я не хотіла виїжджати. Кума, друзі – не виїжджали, вони й досі там. Два місяці ми не вилазили з підвалу: я, моя сестра, мій син з родиною і ще одна бабуся. Семеро. Ми не виходили. Світло було. Ми й готували прямо в підвалі на електроплитці. І оладки смажили, і пиріжки. Якось трималися. Я ще казала: «Кицькин дім» – котячі місця позаймали. Там кішки жили, ми їх повиганяли, дірки позакривали. Спершу було страшно. А потім: лежимо в підвалі – а вони бомблять. А ми собі лежимо… Саме місто було під ударами, були руйнування. А зараз у нас у місті – Росія», – говорить вона.

Було відчуття, що на цьому життя скінчилося. Я лишилася безхатьком

У Лисичанську жінка мешкала в двоповерховому будинку на вісім квартир. Зараз він ущент зруйнований обстрілами. Дізналася про це Ольга, уже перебуваючи в Дніпрі.

«Мені надіслали фотографії. Все лежить. Руїна. Плакала, ридала. Було відчуття, що на цьому життя скінчилося. Я лишилася безхатьком. Камінь, як був на душі, так і є», – каже переселенка.

Кажу: я сяду на свої руїни і буду там сидіти! В 71 рік нічого заново не починають…

У Дніпрі Ольга спершу жила в орендованій квартирі, сплачувала по 3,5 тисячі гривень на місяць. Коли запас грошей скінчився, знайшла шелтер. Її пенсії в 4 тисяч гривень не вистає, аби винаймати оселю.

На дозвіллі жінка любить читати книжки й розгадувати кросворди.

«Ставлення тут дуже добре. Я так вдячна дівчатам, які мною опікуються! Якби не вони, я б втратила розум, повірте», – каже вона.

Новорічні свята жінка збирається провести в сина. Він з дружиною та двома дітьми також переїхав до Дніпра, винаймає квартиру.

«Я любила Новий рік вдома – завжди з родиною. Збиралися у старшого сина або в мне. Я ставила ялинку. Не в залі, а в своїй кімнаті, у спальні. Живу, не штучну. Я люблю, щоб пахла хвоя, тоді – справжнє свято. Сестра казала: «Музей влаштувала». Квартира велика, і кухня, і все. Була… Я в житті була дуже весела. Могла підняти всю компанію. Тепер свята, скажу чесно, не радують», – розповіла Ольга.

Мені казали: «Ти – вогонь». Тепер цього вогню немає. Все випалила ця війна

Жінка ділиться: у її житті вже було два великі горя – рання смерть чоловіка й смерть одного із трьох синів, це вона пережила. Війна – третє велике горе, і його ще треба здолати.

«Мені казали: «Ти – вогонь». Тепер цього вогню немає. Все випалила ця війна. Я не можу її пережити… І все одно я хочу повернутися додому, в Лисичанськ. Кажу: я сяду на свої руїни і буду там сидіти! Навіть якщо не буде відбудови. В 71 рік нічого заново не починають… І все ж я хочу повернутися. Там похований мій чоловік. Там і я хочу померти», – каже Ольга.

Олена: пів року разом з трьома дітьми прожила в окупації

48-річна Олена приїхала з села Благовіщенка Станично-Луганського району Луганщини. До війни вона працювала продавчинею в магазині. У неї – троє синів, один з яких – з інвалідністю.

Жінка каже: їхній населений пункт дуже близько від кордону з Росією. Російські війська захопили його в перші дні повномасштабної війни, говорить вона.

Я не пускала сина навіть на дитячий майданчик. Я боялася. Низько літали літаки, ми чули, як бомбили Сєвєр

«Уже в перші дні війни з села неможливо було виїхати. Міст – зірваний. Одні люди з дітьми намагалися виїхати. Дорогу їм перекрив російський танк. Під дулом вони були змушені повернутися назад, куди ж їхати – з дітьми... Через нас щодня летіли ракети. Діти знаходили уламки. Я не пускала сина навіть на дитячий майданчик. Я боялася. Низько літали літаки, ми чули, як бомбили Сєвєр», – розповідає переселенка.

Пів року Олена з дітьми прожила в окупації. Середульшого сина доводилося переховувати, аби його не забрали російські гібридні сили до так званої «армії» «ЛНР». За проукраїнську позицію у селі також можна було поплатитися, розказує мешканка шелтеру.

«Дівчина, колишня прикордонниця, була за Україну. Вона йшла вулицею й співала український гімн. На неї донесли – і її забрали. Куди – невідомо. Її не було чотири дні. Потім за неї клопотався місцевий священик, казав: відпустіть, вона така, нібито «дурненька». Її відпустили. Але де вона була й що з нею там робилося – вона мовчала», – говорить Олена.

Питання про виїзд з рідного села, каже жінка, постало у вересні, коли її найменшому синові треба було йти до школи. Школа в селі «стала російською». Жінка з дітьми зуміла виїхати до Дніпра.

У шелтері вона живе разом з двома синами – 30-річним Олексієм і 12-річним Максимом. 27-річний середній син Микола – зараз на заробітках в Чехії і підтримує родину фінансово.

Зв’язок з рідним селом в Олени є.

«Багато хто з села виїхав, хтось – навіть за кордон. Наш будинок поки цілий. За ним наглядає мама, яка залишилася там, в окупації. А як буде далі – невідомо», – говорить луганчанка.

Дуже хочеться додому. Хапаюся за надію, що скоро поїдемо додому, і – в Україну. Може, навесні?...

Цьогорічні новорічно-різдвяні свята, каже переселенка, їй з дітьми доведеться провести в шелтері. Але наступні – обов’язково вдома.

«На Новий рік ми щороку ставимо живу ялинку. Збираємося всі разом – мама, сестра, племінниці… У нас в селі напередодні Різдва носять вечерю. Я завжди з задоволенням приймала дітей. Вони приходять – вдягнені в костюми: хто – в новорічний, хто – чортеням. Я заводжу їх у дім, навіть якщо бруд – кажу: не розбуватися. Обов’язково припрошувала: приходьте!.. Син теж ходив, носив – до хрещеної і хрещеного, до бабусі, не до всіх. Дуже хочеться додому. Хапаюся за надію, що скоро поїдемо додому, і – в Україну. Може, навесні?... Але якщо там буде Росія – не поїду», – говорить Олена.

Ніна: волонтерка в Лисичанську, адміністраторка шелтеру в Дніпрі

Ніна Бондар разом з чоловіком і двома доньками – 13 і 4 років – виїхали з Лисичанська 1 квітня. Вона – колишня директорка міського краєзнавчого музею. Говорить: до повномасштабного вторгнення Росії була неготова: у те, що це можливо в ХХІ столітті, не хотілося вірити.

«Рано-вранці 24 лютого, коли пролунав вибух, я була на зупинці транспорту – збиралася їхати до Харкова на тренінги. Вибух – і чоловік мені одразу телефонує: вертайся скоренько додому. Думали: може, так, тільки полякають і все завершиться. Але у нас, у Лисичанську, одразу була активна фаза. А ми ще живемо в тому районі, де військкомати, багато військових. Район дуже небезпечний. Говорили, що будуть переговори... Ми вірили і думали, що скоро все скінчиться», – каже жінка.

Ніна з родиною й сусідами перейшли ночувати в напівпідвальне приміщення. Через три дні, коли скінчився запас продуктів, жінка з чоловіком почали думати: що далі? Магазини в районі всі вже були зачинені. Щоб скупитися в супермаркеті в центрі міста, чергу треба було займати ледь не з ночі.

Я не могла дати в одні руки дві чи три хлібини, а тільки одну. Як в голод

Ніні вдалося домовитися зі знайомими в пекарні, аби ті регулярно підвозили хліб в їхній район. Організували збір коштів й видачу хліба.

«Ні рукавичок, нічого такого. Приходить машина – розстеляли полотно і прямо на нього вивантажували хліб. Потім затягували його в школу. І там вже його роздавали. Попередньо я збирала гроші. Кому хлібину, кому – десять. Роздавали, поки в пекарні було борошно пекти. А потім уже став ліміт – я не могла дати в одні руки дві чи три хлібини, а тільки одну. Як в голод», – розповіла Ніна.

Потім вони з сусідом налагодили й доставку гуманітарної допомоги з головного гуманітарного штабу. Перевозили легковою машиною – скільки могли. Зв'язок і світло в місті були з перебоями. Поки Ніна з чоловіком волонтерили, їхні діти жили в підвалі. Через масова обстріли виходити на вулицю було небезпечно. Маму Ніни, яка також очолювала один із волонтерських пунктів, завалило уламками споруди під час чергового удару. Жінка дивом вціліла.

У цей шелтер вкладено дуже багато наших сил, серця й душі

Коли молодша донька перестала спати ночами, каже Ніна, родина вирішила виїжджати. Виїхали автобусом, із собою – мінімум речей.

У Дніпрі Ніна з сім’єю живе в орендованій оселі. Але весь свій час вона присвячує роботі: у шелтері для переселенців вона – адміністраторка. На ній – й організаційні, і фінансові питання, і турбота про людей. Іноді, каже, на роботі доводиться й ночувати.

«В цей шелтер вкладено дуже багато наших сил, серця й душі. Спершу ми просили про допомогу. А тепер донори самі нас шукають. Ми – самі переселенці, і знаємо, як це, – виїхати з дому в тому тільки, що на тобі. У мене такий характер: якщо б я не була десь задіяна, я б згасла», – говорить переселенка.

Маленька розрада Ніни – квіти, вуличні й кімнатні.

«Ми написали пост у фейсбуці про те, що шелтер прикрашає своє життя, висаджує квіти як на вулиці, так і в приміщенні. І люди відгукнулися. Приносили домашні квіти. А хтось – і пересилав квіти для клумб, більше десяти посилок отримали. Там були цибулини тюльпанів, нарцисів. Восени у нас цвіли хризантеми різних сортів! Кімнатних – більш ніж 30 вазонів. Так ми назбирали колекцію квітів. І продовжуємо збирати. Нам хочеться домашнього затишку», – сказала Ніна.

Про «додому» для мене і моєї родини не може зараз бути й мови

Повернення додому, говорить вона, – це мрія, але мова може йти про місяці й навіть роки.

«Про «додому» для мене і моєї родини не може зараз бути й мови – наш район вдома дуже розбитий, нема ні садочка, ні школи. Наш будинок – без даху. Чотири рази в ньому побували мародери. Навіть якщо зміниться ситуація, місто визволять – повертатися нема куди», – каже жінка.

Нинішній Новий рік Ніна зустрічатиме на роботі, в шелтері. На ній – «культурна» програма й розваги. Мешканці притулку готують улюблені страви, аби разом сісти за один святковий стіл, – з музикою й вогниками на ялинці, якщо буде світло.