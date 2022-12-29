78% українців вважають, що держава має втрутитися у діяльність УПЦ (МП), з них більшість за заборону – КМІС

78% українців вважають, що держава тією чи іншою мірою має втрутитися у діяльність Української православної церкви (Московського патріархату), серед них 54% вважають, що ця релігійна установа має бути повністю забороненою в Україні – свідчать результати опитування, проведеного 4–27 грудня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

За результатами дослідження, ще 24% підтримують підхід, який не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду, лише 12% респондентів вважають, що нічого не варто робити і не слід втручатися у справи УПЦ (МП), а варто розслідувати лише деякі можливі випадки правопорушень.

44% російськомовних опитаних українців виступають за заборону діяльності УПЦ (МП), тоді як україномовні та двомовні – 60 % і 52% відповідно. Водночас кожен п'ятий опитаний російськомовний українець вважає, що не варто втручатися у справи УПЦ (МП), такої ж думки дотримуються по 9% як україномовних, так і двомовних.

Як повідомляють соціологи, у всіх регіонах України більшість населення виступають за проактивну позицію держави в питанні діяльності УПЦ (МП).

Опитування було проведено 4–27 грудня методом телефонних інтерв'ю серед 1 010 респондентів із усіх підконтрольних владі регіонів України. У КМІС зауважують, що за звичайних обставин статистична похибка вибірки не перевищувала 2,4% для показників близьких до 50%, але в умовах війни, крім цієї формальної похибки, додається певне систематичне відхилення, проте воно суттєво на якість результатів не впливає.

Читайте також: «Називайте речі своїми іменами» – Данілов радить УПЦ (МП) після рішення КСУ

Восени СБУ розпочала проводити обшуки на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».