«Називайте речі своїми іменами» – Данілов радить УПЦ (МП) після рішення КСУ

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов прокоментував рішення Конституційного суду щодо назв релігійних установ, яке стосується Української православної церкви (Московського патріархату).



«Наше суспільство після 24 лютого буде вимагати справедливості. Якщо ви ховаєте приналежність свою до Московського патріархату, зв'язки з людьми, які в церквах на території Росії моляться за те, щоб вбивали наших солдат, благословляють на вбивства, то як ви можете дивитися в очі. Мені було дивно слухати звернення одного діяча з бородою до президента. Послухайте, ви до совісті спочатку своєї зверніться. Нащо ви приховуєте свої назви? Це ж несправедливо», – зазначив він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, люди, коли йдуть до бога, мають розуміти, в який храм вони йдуть.



«А коли почали прикриватися і ховатися, що вони ніби не мають жодного стосунку до Московії, це некрасиво. Маєте стосунок? Будь ласка (уточніть в назві). Якщо не маєте стосунку, офіційно відхрестіться, скажіть, що це сатана – Путін і Кирило. Називайте речі своїми іменами і тоді буде чесно», – додав секретар РНБО.



27 грудня Конституційний суд визнав таким, що відповідає Конституції, закон, згідно з яким Українська православна церква має змінити назву і вказати свою приналежність до Московського патріархату.

1 квітня Українська православна церква (Московського патріархату) оголосила про наміри передати Офісу президента звернення з вимогою скасувати закон про примусову зміну назви УПЦ. В Офісі президента повідомили «Українській правді», що це питання не в компетенції президента і що звернення УПЦ (МП) передадуть до Кабінету міністрів.

Згодом міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що у питанні можливого перейменування Української православної церкви (Московського патріархату) в Російську православну церкву необхідний діалог.