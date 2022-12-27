Мінкульт рекомендуватиме не продовжувати з УПЦ (МП) оренду двох храмів Києво-Печерської лаври – Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики буде рекомендувати не продовжувати з УПЦ (МП) оренду двох храмів Києво-Печерської лаври, заявив міністр Олександр Ткаченко.



«Дійсно, спливає угода про оренду Успенського та Трапезного храмів у Верхній лаврі. Відповідно до нас звернувся директор заповідника щодо інформування цього питання. Ми, на виконання указу президента щодо перевірки стану справ використання майна лаври, будемо рекомендувати таку угоду не продовжувати», – розповів Ткаченко в ефірі національного телемарафону.



За його словами, було створено міжвідомчу урядову комісію щодо використання майна лаври, тому поки триватиме перевірка, ці приміщення не використовуватимуть.



«З огляду на те, що на Верхній лаврі закінчується термін оренди, до того моменту, поки перевірка не буде завершена, таке використання унеможливлюється. Щодо іншого майна – є угоди, які тривають і поки що будуть продовжені до завершення такої перевірки», – сказав міністр.

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Щодо майбутнього приміщень Нижньої лаври Ткаченко нагадав, що у 2013 році з УПЦ (МП) була укладена безстрокова угода.

«Але є указ і міжвідомча комісія, нам доведеться перевірити, чи не було там порушень і з огляду на це ухвалювати рішення», – пояснив міністр.​

Напередодні намісник Києво-Печерської лаври Павло (Лебідь) заявив, що Українська православна церква (Московського патріархату)не змогла продовжити оренду для користування Трапезним і Успенським соборами. За його словами, керівництво церкви нібито не отримало «письмового доказу» про розрив договору оренди, хоча мало бути сповіщене про таке рішення за місяць.

Заступник голови Управління із зовнішніх церковних зв’язків Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) у фейсбуці 2 грудня повідомив, що Свято-Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстровано як монастир у складі Православної церкви України (ПЦУ). УПЦ (МП) розкритикувала це рішення.

3 грудня СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).

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Восени СБУ розпочала проводити обшуки на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».