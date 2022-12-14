Паспорти РФ, символіка ОПЗЖ і «методички» Гундяєва – СБУ про нові знахідки в єпархіях УПЦ (МП)

На території єпархій УПЦ (МП), де 14 грудня правоохоронці проводили «контррозвідувальні заходи», виявлені російські паспорти, «георгіївські стрічки», символіка забороненої партії ОПЗЖ і «методички» Московського патріарха Кирила (Кирила Гундяєва) щодо поширення російської пропаганди через вірян – повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

За повідомленням, правоохоронці також виявили склади з прокремлівською літературою, в якій представники РФ заперечують існування українського народу, його мови і культури, а також ставлять під сумнів українську державність.



«Під час огляду церковних приміщень у селищі Чорнобаївка Херсонської області співробітники СБУ виявили бланки перепусток до окупаційних органів рф. В єпархії на Львівщині знайдено фото прихованих російських документів «об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами рф». На території церков у Закарпатській області був прапор так званої «Республіки Підкарпатська Русь» з текстом гімну «підкарпатських русинів», – повідомили в СБУ.

У відомстві додають, що на території одного з монастирів на Рівненщині виявили послушника з російським паспортом і контактами в РФ – його можлива причетність до розвідувально-підривної діяльності перевіряється.

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Останніми тижнями СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

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2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 1 грудня про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій. За рішенням самого РНБО, уряд у двомісячний термін має внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт про унеможливлення діяльності в Україні таких релігійних організацій.

У ніч на 3 грудня у традиційному відеозверненні Зеленський сказав, що кроки щодо «духовної незалежності» України триватимуть, люди їх підтримують.