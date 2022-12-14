Обмін: розвідка підтвердила передачу РФ священника і повідомила «цікаву деталь» звільнення громадянина США

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що Україна в рамках обміну 14 грудня передала російській стороні священника.

«Громадянин США – це активіст, який залишався в Херсоні, і був незаконно заарештований окупаційною владою. Можу цікаву деталь повідомити. Сьогодні росіяни у своїх телеграм-каналах повідомили, що вони забрали до себе священника УПЦ (МП), який в Україні отримав вирок за державну зраду. Скажу, що не без його допомоги в цьому контексті повернувся сьогодні й громадянин США до України і може повернутися додому», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Юсов також прокоментував заяву керівниці Червоного Хреста, зазначивши, що обмін «всіх на всіх» – це складний процес і над ним працюють.



«Безумовно, залучення Червоного Хреста до цього проєкту має його підсилити і прискорити кінцевий результат. Але попередні обміни – здебільшого, це робота української сторони на двосторонній основі з країною-агресором», – додав представник розвідки.

Раніше 14 грудня голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про черговий обмін полоненими з Росією, в рамках якого до України повернулися 64 військових і громадянин Сполучених Штатів Мурекезі Суеді.

1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна під час обмінів віськовополоненими змогла повернути додому 1 319 людей. Згодом на початку місяця стало відомо про ще один обмін, в ході якого звільнили 60 полонених.

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