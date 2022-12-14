Єрмак повідомив про звільнення 64 полонених і громадянина США з полону

Україна провела черговий обмін полоненими з Росією, повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак 14 грудня.

«64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, їдуть додому. Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої», – заявив він у своєму Телеграмі.

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Крім того, Єрмак повідомив про звільнення громадянина Сполучених Штатів Мурекезі Суеді, а також повернення чотирьох тіл загиблих військових.

1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна під час обмінів віськовополоненими змогла повернути додому 1 319 людей. Згодом на початку місяця стало відомо про ще один обмін, в ході якого звільнили 60 полонених.