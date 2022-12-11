Омбудсмен Лубінець анонсував «нові процеси» у роботі з російською уповноваженою Москальковою

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець «на порозі започаткування нових процесів» у комунікації з російською омбудсменом Тетяною Москальковою. Про це він розповів в інтерв‘ю Радіо Свобода.

«Я дуже сподіваюся, що найближчим часом українське суспільство про це дізнається як про конкретний результат моєї роботи», – наголосив він.

Загалом Лубінець пояснив необхідність співпраці з російською омбудсменом двома причинами.

«Перший критерій – це не буде шкодити національним інтересам України. Другий критерій – ця співпраця буде мати конкретні реальні наслідки. І першому, і другому (критеріям – ред.) на даний час повністю відповідає моя комунікація», – зазначив упрвноважений Верховної Ради з прав людини.

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Дмитра Лубінця своїм нового Уповноваженого з прав людини. Тоді «за» проголосували 250 народних депутатів (більшість – представники «Слуги народу»).

20 жовтня, під час брифінгу на честь 100 днів на посаді омбудсмена, Дмитро Лубінець наголосив, що одна з основних його цілей – відновити довіру до інституту омбудсмена. Він також додав, що домагатиметься розуміння в суспільстві, що омбудсмен – дієвий інструмент моніторингу та захисту прав людини в Україні.