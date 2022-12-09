Омбудсмен Лубінець: для звільнення українських заручників веду переговори з Москальковою

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив 9 грудня, що заради звільнення українських цивільних заручників Кремля формує ще один майданчик для переговорів.

«Я особисто веду переговори з омбудсменами, включно з Москальковою (Тетяна Москалькова, російська уповноважена з прав людини – ред.), про запуск нової платформи, на основі якої ми би займалися поверненням цивільних заручників», – наголосив український омбудсмен.

Прикладом роботи нового механізму Лубінець назвав повернення з російського полону в жовтні 108 жінок.

«Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. 37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерів, 85 – рядових і сержантів», – відзначав тоді голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Серед звільнених – 35 захисниць зі Збройних сил України, 32 – з Військово-морських сил, 12 – із Сил тероборони, вісім – Нацгвардії, включно з двома із «Азову», п’ятеро – з ДССТ (Державної спеціальної служби транспорту), четверо – з Держприкордонслужби і 12 цивільних.