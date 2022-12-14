Червоний Хрест бачить можливість масштабного обміну полоненими між Україною та Росією

Голова Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір’яна Сполярич-Еґґер заявила 14 грудня, що бачить можливість великої угоди про обмін військовополоненими в українсько-російському конфлікті.

«Що стосується обміну «всіх на всіх», це траплялося в минулому, це відома практика, і це може статися і в російсько-українському міжнародному конфлікті. Тож цією можливістю, безумовно, можуть скористатися сторони», — сказала журналістам очільниця міжнародної організації, але більш детальну інформацію повідомити відмовилася.

Україна та Росія регулярно здійснюють обміни полоненими, про останній із таких 14 грудня повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Але сотні або й тисячі людей з обох сторін усе ще залишаються в полоні.

1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна під час обмінів віськовополоненими змогла повернути додому 1 319 людей. Згодом на початку місяця стало відомо про ще один обмін, в ході якого звільнили 60 полонених.