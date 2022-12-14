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СБУ проводить нові «безпекові заходи» на об’єктах УПЦ (МП) в дев’яти областях

Правоохоронці навели перелік храмів та монастирів, у яких працюють

Служба безпеки продовжує контррозвідувальні заходи в приміщеннях, які займає Українська православна церква (Московського патріархату), повідомляє пресслужба відомства 14 грудня.

«Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях», – йдеться в заяві.

Правоохоронці навели перелік храмів та монастирів, у яких працюють:

  • Кафедральний Свято-Воздвиженський собор, Ужгород
  • Свято-Покровська церква, Ужгород
  • Свято-Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир, Чернівецький район
  • Свято-Успенський чоловічий монастир, Чернівецький район
  • Свято-Успенський чоловічий монастир, Рівненський район
  • Жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері урочища «Юзефін», Сарненський район, Рівненщина
  • Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир, село Зимне, Волинь
  • Чоловічий монастир Святих рівноапостольних Костянтина і Єлени, село Костянтинівка, Миколаївська область
  • Свято-Духівський кафедральний Собор, Ромни, Сумщина
  • Архидияконо-Стефанівська церква, Ромни
  • Свято-Троїцький храм, Львів
  • Храм преподобного Амфілохія Почаївського, Мостиська, Львівщина
  • Церква Покрови Пресвятої Богородиці, Борислав
  • Кафедральний собор Різдва Христового, Коростень, Житомирщина
  • Свято-Преображенський кафедральний собор, Овруч, Житомирщина
  • Овруцько-Коростенська єпархія, Овруч
  • Свято-Василівський собор, Овруч
  • Свято-Василівський жіночий монастир, Овруч
  • Церква Ікони Казанської, Чорнобаївка

«Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів», – йдеться в повідомленні.

СБУ зазначає, що співробітники спільно із Нацполіцією та Нацгвардією, а також за участі представників церкви оглядають приміщення, в тому числі готельного типу, «для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу».

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Останніми тижнями СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

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2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 1 грудня про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій. За рішенням самого РНБО, уряд у двомісячний термін має внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт про унеможливлення діяльності в Україні таких релігійних організацій.

У ніч на 3 грудня у традиційному відеозверненні Зеленський сказав, що кроки щодо «духовної незалежності» України триватимуть, люди їх підтримують.

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