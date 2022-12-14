СБУ проводить нові «безпекові заходи» на об’єктах УПЦ (МП) в дев’яти областях

Служба безпеки продовжує контррозвідувальні заходи в приміщеннях, які займає Українська православна церква (Московського патріархату), повідомляє пресслужба відомства 14 грудня.

«Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях», – йдеться в заяві.

Правоохоронці навели перелік храмів та монастирів, у яких працюють:

Кафедральний Свято-Воздвиженський собор, Ужгород

Свято-Покровська церква, Ужгород

Свято-Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир, Чернівецький район

Свято-Успенський чоловічий монастир, Чернівецький район

Свято-Успенський чоловічий монастир, Рівненський район

Жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері урочища «Юзефін», Сарненський район, Рівненщина

Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир, село Зимне, Волинь

Чоловічий монастир Святих рівноапостольних Костянтина і Єлени, село Костянтинівка, Миколаївська область

Свято-Духівський кафедральний Собор, Ромни, Сумщина

Архидияконо-Стефанівська церква, Ромни

Свято-Троїцький храм, Львів

Храм преподобного Амфілохія Почаївського, Мостиська, Львівщина

Церква Покрови Пресвятої Богородиці, Борислав

Кафедральний собор Різдва Христового, Коростень, Житомирщина

Свято-Преображенський кафедральний собор, Овруч, Житомирщина

Овруцько-Коростенська єпархія, Овруч

Свято-Василівський собор, Овруч

Свято-Василівський жіночий монастир, Овруч

Церква Ікони Казанської, Чорнобаївка

«Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів», – йдеться в повідомленні.

СБУ зазначає, що співробітники спільно із Нацполіцією та Нацгвардією, а також за участі представників церкви оглядають приміщення, в тому числі готельного типу, «для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу».

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Останніми тижнями СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

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2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 1 грудня про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій. За рішенням самого РНБО, уряд у двомісячний термін має внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт про унеможливлення діяльності в Україні таких релігійних організацій.

У ніч на 3 грудня у традиційному відеозверненні Зеленський сказав, що кроки щодо «духовної незалежності» України триватимуть, люди їх підтримують.