СБУ проводить нові «безпекові заходи» на об’єктах УПЦ (МП) в дев’яти областях

Служба безпеки продовжує контррозвідувальні заходи в приміщеннях, які займає Українська православна церква (Московського патріархату), повідомляє пресслужба відомства 14 грудня.
«Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях», – йдеться в заяві.
Правоохоронці навели перелік храмів та монастирів, у яких працюють:
- Кафедральний Свято-Воздвиженський собор, Ужгород
- Свято-Покровська церква, Ужгород
- Свято-Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир, Чернівецький район
- Свято-Успенський чоловічий монастир, Чернівецький район
- Свято-Успенський чоловічий монастир, Рівненський район
- Жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері урочища «Юзефін», Сарненський район, Рівненщина
- Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир, село Зимне, Волинь
- Чоловічий монастир Святих рівноапостольних Костянтина і Єлени, село Костянтинівка, Миколаївська область
- Свято-Духівський кафедральний Собор, Ромни, Сумщина
- Архидияконо-Стефанівська церква, Ромни
- Свято-Троїцький храм, Львів
- Храм преподобного Амфілохія Почаївського, Мостиська, Львівщина
- Церква Покрови Пресвятої Богородиці, Борислав
- Кафедральний собор Різдва Христового, Коростень, Житомирщина
- Свято-Преображенський кафедральний собор, Овруч, Житомирщина
- Овруцько-Коростенська єпархія, Овруч
- Свято-Василівський собор, Овруч
- Свято-Василівський жіночий монастир, Овруч
- Церква Ікони Казанської, Чорнобаївка
«Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів», – йдеться в повідомленні.
СБУ зазначає, що співробітники спільно із Нацполіцією та Нацгвардією, а також за участі представників церкви оглядають приміщення, в тому числі готельного типу, «для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу».
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Останніми тижнями СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.
В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».
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2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 1 грудня про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій. За рішенням самого РНБО, уряд у двомісячний термін має внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт про унеможливлення діяльності в Україні таких релігійних організацій.
У ніч на 3 грудня у традиційному відеозверненні Зеленський сказав, що кроки щодо «духовної незалежності» України триватимуть, люди їх підтримують.
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