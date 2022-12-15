Санкції проти запорізьких священників УПЦ (МП). Як це позначиться на церковних ієрархах?

Валерія Константинова

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України запровадила санкції проти семи священнослужителів Української православної церкви (Московського патріархату) – УПЦ (МП), в тому числі з Запорізької області. Хто ці підсанкційні священники? За що проти них запроваджені санкції? Наскільки ці обмеження будуть ефективними та як реагують на рішення РНБО запорізькі представники УПЦ (МП)? Це зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

«Відома особистість»

Серед тих, кого вирішили покарати санкціями РНБО – митрополит Запорізький і Мелітопольский Лука (Андрій Коваленко) та настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря Александр Прокопенко.

Перший народився у місті Харцизьк Донецької області. Має медичну освіту, яку отримав у Донецькому медуніверситеті. З 1998 року почав служити в церкві, закінчивши Київську духовну школу. Керуючим Запорізькою та Мелітопольською єпархією був призначений Священним Синодом УПЦ (МП) 23 грудня 2010 року. У травні-липні 2012 року тимчасово керував Бердянською єпархією.



«Владика Лука – доволі відома особистість у політичних і релігійних колах не лише Запорізької області, але й на теренах України. Він завжди був активним прибічником «русского мира», – сказав у коментарі «Новинам Приазовʼя» голова департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької ОДА Владислав Мороко.

Він стверджує, що «митрополит Лука завжди хизувався тим, що має найбільшу мережу церков і парафіян, заручився підтримкою політичних сил. Зокрема, додає, був пов’язаний з «Мотор-Січ», «ОПЗЖ», Партією регіонів.



«Він ніколи не приховував своїх зв’язків і своєї співпраці. Насправді це (санкції РНБО – ред.) доволі вагомий удар по всьому політичному сектору. Подібні рішення треба було ухвалювати ще на початку 90-х, щоб убезпечувати власну державу, як це зробили в країнах Балтії. Вважаю, що це нормальна реакція СБУ на його діяльність», – зазначає Мороко.



Під санкції потрапив і настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря УПЦ (МП) Олександр Прокопенко.



«Олександр Прокопенко взагалі благословляв псевдореферендум щодо приєднання (Запорізької області – ред.)до РФ, називаючи це «Божою справою», а також заламував руки від щастя, що «росіяни нарешті звільнили від клятих українців», – розповів Мороко.

​«Співпрацюють з окупантами»

За словами Морока, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області доволі багато священнослужителів УПЦ (МП) перейшли на бік окупантів і всіляко їм допомагають.

Представники УПЦ (МП) ніколи не приховували своєї проросійської позиції

«Представники УПЦ (МП) ніколи не приховували своєї проросійської позиції. Про це свідчить їхня поведінка в окупації. Вони кажуть: «Нарешті ми дочекалися», і на повні груди почали дихати, коли прийшли окупанти», – зауважив він.



«Зараз потрапили під санкції священники, по яких є відпрацьований матеріал і свідчення. Але є священнослужителі, які залишилися в окупації. Особисто бачив, як деякі священники після приходу окупаційних військ одразу починали з ними співпрацювати та допомагати. Зокрема, «здавали» наших людей, говорили, де живуть учасники АТО, їхні родини, які не встигли виїхати. Поки не буду називати прізвища, ми над цим працюємо», – сказав посадовець.

Як зазначив керівник департаменту, на бік окупантів перейшли деякі священники у Мелітополі, Бердянську, Василівці, Чернігівці, Приморську, Енергодарі. Їхні прізвища з’являться публічно, коли деокупують територію, сформують матеріали та передадуть до суду у межах українського законодавства, додав він.

Як вплинуть обмеження?

Як пояснив Мороко, підсанкційні священники матимуть низку обмежень, зокрема, не зможуть користуватися активами, виводити капітали за кордон, здійснювати торговельні та інші операції, пов’язані з майном, також їх позбавлятимуть державних нагород.

Це дуже сильний удар. Найважливіше – економічні санкції

«Вперше за останні 30 років оборона держави вживає заходи щодо ворожих до неї релігійних течій. Це дуже сильний удар. Найважливіше – економічні санкції, оскільки представники УПЦ, крім того, що виконують статутні завдання, спілкуються та представляють світобачення, вони є активними учасниками економіки. Наприклад, очільники церков мають свій бізнес, аптечні мережі та інше», – пояснив чиновник.



«Тепер ці санкції дозволяють слідчим працювати на законних підставах, шукати їхні активи. СБУ на основі них має право шукати всі їхні статки, економіку та підприємства, які з ними афілійовані, і все це конфіскувати. З політичного боку – це заборона будь-яких дій, спілкування та проведення заходів, тому що ці люди є керівниками й активними учасниками процесу», – зазначає Мороко.

Керівник Запорізького центру розслідувань Сергій Сидоров, який займається цією темою, в коментарі «Новинам Приазовʼя» сказав, що одне з головних питань по санкціях щодо церковних ієрархів – це те, як влада вирішить питання щодо того, чи зможе тепер така підсанкційна особа розпоряджатися церковним майном.



«Кожен архиєпископ чи митрополит – це керівник юрособи «управління єпархії». Уся церковна мережа будується так, що майже при кожній церкві чи капличці існує окрема юридична особа – релігійна громада-парафія, яка зазвичай і є власником церкви, майна в ній і користувачем землі під нею», – зазначив він.

Якщо парафія з настоятелем на чолі вирішить переходити до ПЦУ, правлячий архієрей мав право забрати в них майно – і храм, і все в ньому

«Парафія як юрособа діє за статутом, які завіряють в ОДА. З 2019 року, після того, як «запустили» ПЦУ, УПЦ (МП) почала оновлювати статути своїх парафій, вносячи в них більш жорсткі та розширені права керівника єпархії на розпорядження майном кожної окремої парафії. На випадок того, якщо парафія з настоятелем на чолі вирішить переходити до ПЦУ, правлячий архієрей мав право забрати в них майно – і храм, і все в ньому. Зараз найцікавіше питання в тому, чи буде санкціями заблоковане право архиєпископів забирати майно в парафій, які почнуть швидше «відтікати» до ПЦУ чи інших церков», – додав Сидоров.

«Повідомлення з погрозами»

Своєю чергою митрополит Лука у коментарі «Новинам Приазов’я» зазначив, що санкції на нього ніяк не вплинуть.

У мене кораблів і літаків немає. На картці – всього 4000 грн, 50 доларів і 120 євро – це всі мої збереження

«Як вони вплинуть? У мене кораблів і літаків немає. На картці – всього 4000 грн, 50 доларів і 120 євро – це всі мої збереження. Санкції ніяк не вплинуть і на церковну роботу також. Найголовніше – щоб гріх ніяк не вплинув на мою душу. Перед Богом і Україною я чистий. Там же не забороняється мені проводити літургії і молитися Богу. Єдине – в управлінні єпархій не маю права підпису», – прокоментував він.



Але він не виключає, що буде юридично вирішувати це обмеження.



«Будемо думати, як це зробити законним способом. Якщо так вважає держава, значить вона на те має вагомі причини. Є багато питань, які буду вирішувати з юристами на законодавчому рівні. А щодо санкцій, то впливають лише морально, вже почали надходити смс-повідомлення з погрозами», – додав він.