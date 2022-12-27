УПЦ (МП) втрачає можливість користуватися двома храмами Києво-Печерської Лаври – намісник

Намісник Києво-Печерської Лаври Павло (Лебідь) 26 грудня звернувся до президента Володимира Зеленського, заявивши, що Українська православна церква Московського патріархату не змогла продовжити оренду для користування двома храмами Києво-Печерської Лаври.

«Директор музею сповістив нас, що ми можемо служити востаннє 31 грудня, у переддень Нового року. А вже наступного дня, 1 січня, ми не маємо права переступити поріг Трапезного і Успенського соборів», – сказав він.

Павло додав, що керівництво церкви нібито не отримало «письмового доказу» про розрив договору оренди, хоча мало бути сповіщене про таке рішення за місяць.

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Він закликав Зеленського «захистити» УПЦ (МП) і «дати укази» уряду та президентській партії не розривати оренду храмів.

Заступник голови Управління із зовнішніх церковних зв’язків Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) у фейсбуці 2 грудня повідомив, що Свято-Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстровано як монастир у складі Православної церкви України (ПЦУ). УПЦ МП розкритикувала це рішення.

3 грудня СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).

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Останніми тижнями СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».