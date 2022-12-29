Зеленський: війська РФ ставлять собі завдання – під Новий рік захопити Донеччину

Ситуація на передовій за добу не зазнала суттєвих змін – Донеччина залишається найбільш гострою лінією фронту, заявив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

«Найбільш гостро – Бахмут, Соледар, уся лінія на Донеччині. Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину... Тепер вони ставлять собі завдання – під Новий рік. Я дякую всім нашим хлопцям, які вже котрий місяць доводять окупантам, що це ми будемо ставити й досягати цілей на своїй землі. Дякую всім, хто захищає український Донбас. Усім, хто захищає нашу Харківщину. Усім, хто тримає наш південь. Хто захищає наш кордон», – сказав Зеленський.

За даними Генштабу ЗСУ, війська РФ нині зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Запорізькому і намагаються покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському та Новопавлівському напрямках російські війська ведуть активну оборону. На Херсонському напрямку проводять перегрупування військ на інші напрямки, ведуть позиційну оборону.

Добігає кінця триста дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення.