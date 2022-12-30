Поліція заявила про готовність забезпечити правопорядок під час новорічно-різдвяних свят

Поліція готова до забезпечення правопорядку під час новорічно-різдвяних свят, повідомив голова відомства Ігор Клименко.

«Цього року, коли наша держава вперше зустрічає свята в таких умовах, правоохоронці повинні максимально гарантувати безпеку людей та не допустити жодних провокацій. Тому у ці дні ми посилюємо додатковими нарядами несення служби на вулицях у цілодобовому режимі. Водночас ми не виключаємо, що громадяни захочуть відвідати святкові ялинки, тож звертаємо увагу мешканців на обов’язковості дотримання ними комендантської години. Наразі у Києві вона діє з 23:00 до 05:00 і у новорічну ніч ніхто її не скасовував», – сказав Клименко.

За його словами, жителі столиці мають бути готові до можливої посиленої перевірки документів та речей.

Клименко також наголосив на забороні продажу та використання піротехнічних виробів в умовах воєнного стану.

Раніше 30 грудня в поліції Києва повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею «хуліганство» і розшук осіб, які 29 грудня, попри заборону, запускали феєрверки в дворі поміж багатоповерхівок у Дарницькому районі міста.