Штраф, арешт або обмеження волі: поліція шукає осіб, які вчора у Києві запускали феєрверки

У поліції Києва повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею «хуліганство» і розшук осіб, які 29 грудня, попри заборону, запускали феєрверки в дворі поміж багатоповерхівок у Дарницькому районі міста.

«29 грудня увечері під час моніторингу мережі Інтернет правоохоронці виявили відео, у якому кілька осіб запустили салюти у одному із дворів будинку на вулиці Тростянецькій. Отримавши повідомлення від місцевих мешканців, на місце події прибув наряд патрульних поліцейських. До приїзду правоохоронців порушники втекли. На даний час поліцейські проводять оперативні заходи для встановлення та затримання причетних до порушення осіб», – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що зловмисникам загрожує штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт до шести місяців або обмеження волі до п'яти років.

Згідно з рішенням військової адміністрації міста Києва, використання будь-яких піротехнічних виробів у період дії воєнного стану заборонене.