У патрульній поліції нагадали про заборону салютів і про дію комендантської години в новорічну ніч

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький закликав не використовувати піротехнічні вироби в період свят.

«У більшості областей України обласні військові адміністрації ухвалили рішення про заборону використання піротехнічних виробів. У Києві – також заборонено. Думаю, що найближчими днями заборона діятиме по всіх областях. Відповідальність є і навіть по декількох статтях КУпАП», – написав він у фейсбуці 26 грудня.

Білошицький закликав громадян бути більш відповідальними не тільки через закон, «а ще й через повагу до інших».

«Багато кого ці петарди чи салюти можуть сильно налякати, як мінімум. Не кажучи вже про все інше. Тому реагувати будемо відповідно», – написав він.

У поліції також нагадали, що комендантська година не скасована в жодному регіоні, вона діє в тих самих часових рамках, що і раніше, зокрема і в новорічну ніч.

«Ми всі обов’язково запустимо салюти, коли настане час. Час Перемоги!», – додав Білошицький.