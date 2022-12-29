Президент не виключив, що РФ «іще раз спробує зробити так, щоб Новий рік ми зустрічали в темряві»

Президент України Володимир Зеленський сказав про ймовірність нових атак з боку РФ напередодні Нового року.

«Залишилося два дні цього року. Можливо, ворог іще раз спробує зробити так, щоб Новий рік ми зустрічали в темряві. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати. Але хоч би що планували вони, ми знаємо про себе одне: ми вистоїмо, обовʼязково», – сказав Зеленський у відеозверненні.

Він подякував бійцям Повітряних сил, зенітникам за відбиту чергову російську атаку – загалом було збито 54 ракети та 11 ударних дронів, уточнив Зеленський.

«І я дякую всім, хто працює заради відновлення постачання енергії. Станом на цей вечір відключення електрики є в більшості областей України. Особливо складно на Київщині та у столиці, на Львівщині, в Одесі та області, у Херсоні й області, на Вінниччині і Закарпатті. Але це не порівняти з тим, що могло б бути, якби не наші героїчні зенітники й ППО», – додав президент.

Через черговий масований удар військ РФ по Україні 29 грудня сталося знеструмлення у низці регіонів. У Міненерго за підсумками обстрілів заявили, що найбільш складною склалася ситуація на заході країни, в Одеському та Київському регіонах. В «Укренерго» заявили, що енергосистема відновлюється в плановому режимі.