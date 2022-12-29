Галущенко: після масованої ракетної атаки є певні пошкодження енергетичної інфраструктури

Після масованої ракетної атаки є певні пошкодження об’єктів генерації та електромереж, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.



«Сьогодні ворог здійснив чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Дякуємо ППО за відмінну роботу! На жаль, є певні пошкодження об’єктів генерації та електромереж», – написав він у фейсбуці.

За його словами, станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, в Одеській та Київській областях, тому відбуватимуться аварійні відключення світла.

Після ракетної атаки на Київ 40% споживачів наразі не мають електроенергії, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Перед цим мер Львова Андрій Садовий повідомив, що 90% міста залишилося без світла.

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Вранці 29 грудня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Відомо про роботу ППО у Києві, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській та Сумській областях.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.