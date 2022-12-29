Масована ракетна атака з різних напрямків: на півдні сили ППО збили щонайменше 5 ракет

Після нічної атаки дронів-камікадзе російські війська атакують Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Українські військові також спостерігають високу активність російської тактичної авіації.
Повітряна тривога оголошена по всій території України.
У Києві та Київщині влада повідомила про роботу ППО.
Голова Миколаївської ОВА повідомив про п'ять збитих ракет над морем у Миколаївській області. Також влада повідомляє про роботу ППО в Одеській області.
В оперативному командуванні «Північ» повідомили про збиття двох ракет над Сумщиною.
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Оперативне командування «Південь» вранці 29 грудня повідомляло, що Росія вивела в Чорне море ракетоносії і має готові до пуску 20 ракет.
За даними Офісу президента, від 24 лютого армія РФ випустила по Україні понад 4500 ракет, кожна п’ята з них – із моря.
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