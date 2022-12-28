ЗСУ з вересня збили майже 900 російських ракет і дронів – Ігнат

З вересня українські військові збили 850 російських ракет і дронів, повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

«Всі взяли дату 10 жовтня від першого масованого ракетного обстрілу за початок відліку атак на енергетичну інфраструктуру. Але насправді вдарили по Харківській ТЕЦ ще 11 вересня. Тоді вони почали нападати на нашу критичну інфраструктуру. З цього часу (вересня – ред.)вже приблизно вже більш як 420 ракет і 430 дронів-камікадзе були збиті протиповітряною обороною, атакувала більша кількість», – повідомив він в ефірі національного телемарафону.

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У грудні в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що українські військові вже збили 70 із 250 нових дронів.

Росія з використанням безпілотників і ракет уже кілька місяців проводить масовані удари по українській енергетичній системі. Перший масований удер стався саме 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

За даними Офісу президента, від 24 лютого армія РФ випустила по Україні понад 4500 ракет, кожна п’ята з них – із моря.