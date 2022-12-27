ППО збили 70 дронів із нової партії, отриманої Росією від Ірану – Повітряні сили

Сили протиповітряної оборони вже збили 70 із 250 нових дронів, які Росія отримала від Ірану, повідомив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

«Була оприлюднена цифра, що друга партія – це близько 250, уже до 70 цих БПЛА ударного типу – Shahed-131 і Shahed-136, вони фактично однотипні, відрізняються розмірами, знищено ППО. Можна далі відмінусовувати, рахувати, але, безумовно, росіяни будуть робити все для того, щоб схиляти Іран до подальшої співпраці і надавати більше озброєння», – сказав Ігнат.

17 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону повідомив, що Росія вже отримала нову партію іранських дронів-камікадзе Shahed, але вона, за його словами, менша за попередню.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у новій партії іранських дронів-камікадзе Shahed, яку отримала Росія від Ірану, – 250 БПЛА.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах восени.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.