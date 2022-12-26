«Два-три рази, і вони закінчаться взагалі» – Буданов про те, скільки ракет має Росія для масованих ударів по Україні

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляє, що в Росії залишилося ракет «на два-три» масовані удари.

«Тієї кількості ракет, яка залишилась – якщо взяти суто математично їхні розрахунки, – вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі. Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання – це нереально», – заявив Буданов в інтерв’ю виданню «Ліга».

Керівник ГУР також прокоментував співпрацю Росії з Іраном, заявивши, що Тегеран досі не передавав Москві ракети, на відміну від дронів Shahed-136 і Shahed-131.

«Вони намагаються придбати в них боєприпаси й хочуть, щоб іранці продали балістичні ракети. Проте жодної ракети Іран так і не передав», – сказав Буданов.

За його словами, ніякого озброєння Росії не передав і Китай. «І не передасть, наскільки ми розуміємо», – додав він.

Очільник ГУР зауважив, що Росія також стикається з нестачею боєприпасів.

«Російська армія стикається з майже ідентичними проблемами, з якими стикаємося і ми. Тільки ми з березня, а вони – приблизно з початку осені. Як у нас проблема зі снарядами до артилерії, яку ми вирішуємо завдяки партнерам, – так і в них це почалося. Як у нас почалися проблеми з осколково-фугасними снарядами до танків – так само в них. Те саме стосується ракет до РСЗВ», – сказав Буданов.

Минулого тижня британська розвідка заявила, що ключовим фактором, який обмежує російські наступальні операції, є нестача боєприпасів і ракет.

Раніше цього місяця агентство Reuters із посиланням на джерело в Пентагоні повідомило, що через виснаження запасів озброєнь Росія змушена використовувати боєприпаси, вироблені понад сорок років тому, надійність яких – вкрай низька.

За словами співрозмовника агенції, Росія почала постачати у війська боєприпаси зі старих арсеналів, багато з цих боєприпасів виготовлені десятиліття тому, і їх використання пов’язане з ризиком. «Коли ви заряджаєте такий снаряд, ви тримаєте пальці схрещеними, сподіваючись, що він вистрілить чи, потрапивши в ціль, вибухне», – заявив посадовець.

В останні місяці американські розвідслужби повідомляли про те, що Росія звернулася за допомогою до Північної Кореї та Ірану через нездатність її військово-промислового комплексу виготовити достатню кількість боєприпасів для ведення масштабної військової кампанії.

Зокрема, за різними даними, Росія різко зменшила використання високоточного озброєння, виробництво якого має бути дуже ускладненим через заборону експорту в РФ ключових компонентів такої зброї. Але проблеми не обмежуються високоточною зброєю.

За оцінкою Пентагону, при збереженні нинішнього рівня інтенсивності використання ракет і снарядів, російська армія вичерпає свій арсенал порівняно нещодавно вироблених боєприпасів на початку 2023 року.

Згідно з даними американських і британських офіційних осіб, на додаток до поставок іранських літаків-безпілотників, Росія намагається придбати сотні балістичних ракет у Ірану, пропонуючи Тегерану масштабне військово-технічне співробітництво.