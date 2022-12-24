Українські військові попередили про можливу підготовку РФ до нового масованого ракетного удару

Армія РФ може готуватися до чергового масованого ракетного удару по Україні, попереджають в Оперативному командуванні «Південь» у фейсбуці.

За даними українських військових, на борту чотирьох ракетоносіїв росіян, які зараз перебувають у Чорному морі, може бути до 24 «Калібрів».

«Ймовірно, ворог готується до завдання ракетних ударів. Будьте пильні, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги», – зазначають військові.

В останні місяці американські розвідслужби повідомляли про те, що Росія звернулася за допомогою до Північної Кореї та Ірану через нездатність її військово-промислового комплексу виготовити достатню кількість боєприпасів для ведення масштабної військової кампанії.

Зокрема, за різними даними, Росія різко зменшила використання високоточного озброєння, виробництво якого має бути дуже ускладненим через заборону експорту в РФ ключових компонентів такої зброї. Але проблеми не обмежуються високоточною зброєю.

За оцінкою Пентагону, при збереженні нинішнього рівня інтенсивності використання ракет і снарядів, російська армія вичерпає свій арсенал порівняно нещодавно вироблених боєприпасів на початку 2023 року.

Згідно з даними американських і британських офіційних осіб, на додаток до поставок іранських літаків-безпілотників, Росія намагається придбати сотні балістичних ракет у Ірану, пропонуючи Тегерану масштабне військово-технічне співробітництво.