В ОП закликали знищувати заводи з виробництва іранської зброї

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк закликав знищувати іранські заводи з виробництва безпілотників і ракет, а також арештовувати тих, хто постачає їх Росії.

«Іран, який планує збільшити обсяги зброї для Росії, демонстративно принижує інститут «міжнародних санкцій». Важливо відмовитися від концепції «непрацюючі санкції», «недіючі резолюції ООН», а перейти до більш руйнівних інструментів – знищення виробництв та арешти постачальників», – написав Подоляк у твітері 24 грудня.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.