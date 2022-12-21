CNN: США розслідують, як західні компоненти потрапляють до іранських дронів

Адміністрація президента США Джо Байдена створила велику робочу групу для розслідування того, як американські та західні компоненти, включно з мікроелектронікою американського виробництва, потрапляють у безпілотники іранського виробництва, які Росія використовує проти України, повідомили CNN американські чиновники.



Згідно з розслідуванням Збройних сил України та даними джерела, знайомого із розслідуванням США, серед компонентів, знайдених у деяких безпілотниках, є процесори, виготовлені технологічною компанією Texas Instruments із Далласу, а також двигун, виготовлений австрійською фірмою, належить канадській компанії Bombardier Recreational Products. Обидві компанії засудили будь-яке використання їхніх технологій у незаконних цілях.



Розслідування активізувалося останніми тижнями на тлі розвідданих, отриманих США, про те, що Кремль готується відкрити власну фабрику з виробництва безпілотників у Росії в рамках угоди з Іраном, заявили чиновники.

Іран уже почав передавати креслення та компоненти для безпілотників до Росії, щоб допомогти з виробництвом, повідомляє CNN.

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У робочій групі працюють представники Міністерств оборони, юстиції, торгівлі та фінансів. Ці зусилля контролюються Радою національної безпеки Білого дому в рамках «цілісного підходу» до відносин з Іраном, сказав високопоставлений чиновник адміністрації.

США запровадили жорсткі обмеження експортного контролю та санкції, щоб перешкодити Ірану отримати високоякісні матеріали, але з’явилися докази того, що Іран знаходить велику кількість комерційно доступних технологій.



Минулого місяця британська дослідницька організація Conflict Armament Research перевірила кілька збитих в Україні безпілотників і виявила, що 82% їхніх компонентів були виготовлені компаніями, розташованими в США. Організація також виявила, що «понад 70 виробників із 13 різних країн» виробляли компоненти досліджених ними іранських безпілотників.

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Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах восени.

Спочатку в Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. Проте у листопаді міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що Іран надавав Росії дрони-камікадзе, але це нібито відбулося за кілька місяців до масштабного вторгнення в Україну.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.