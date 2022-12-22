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Іран відреагував на виступ Зеленського у Конгресі США

Володимир Зеленський, серед іншого, у Конгресі США заявив, що «іранські вбивчі дрони, які йдуть до Росії сотнями, стали загрозою для української критичної інфраструктури»

Міністерство закордонних справ Ірану засуджує «звинувачення та грубі висловлювання» президента України Володимира Зеленського на адресу Ірану у Конгресі США.

Речник МЗС Ірану Нассер Канаані сказав, що Іран неодноразово відповідав на безпідставні звинувачення щодо безпілотників, наголосивши, що Тегеран «не постачав жодній стороні жодної військової техніки для використання у війні в Україні».

«Речник МЗС Ірану також зазначив, що Іран завжди поважав територіальну цілісність усіх країн, включаючи Україну, і що «пану Зеленському краще знати, що стратегічне терпіння Ірану щодо таких безпідставних звинувачень не безмежне», – йдеться у заяві Канаані.

21 грудня президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Конгресі США, заявив, що Росія знайшла спільника в «геноцидній політиці».

«Якщо Росія не дістає до наших міст артилерією, вона намагається знищити їх ракетами. Ба більше, Росія знайшла спільника в цій геноцидній політиці. Це Іран. Іранські вбивчі дрони, які йдуть до Росії сотнями, стали загрозою для нашої критичної інфраструктури. Так один терорист знаходить іншого. І це питання часу, коли вони вдарять по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз», – сказав Зеленський.

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Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах восени.

Спочатку в Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. Проте у листопаді міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що Іран надавав Росії дрони-камікадзе, але це нібито відбулося за кілька місяців до масштабного вторгнення в Україну.

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