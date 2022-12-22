Іран відреагував на виступ Зеленського у Конгресі США

Міністерство закордонних справ Ірану засуджує «звинувачення та грубі висловлювання» президента України Володимира Зеленського на адресу Ірану у Конгресі США.



Речник МЗС Ірану Нассер Канаані сказав, що Іран неодноразово відповідав на безпідставні звинувачення щодо безпілотників, наголосивши, що Тегеран «не постачав жодній стороні жодної військової техніки для використання у війні в Україні».



«Речник МЗС Ірану також зазначив, що Іран завжди поважав територіальну цілісність усіх країн, включаючи Україну, і що «пану Зеленському краще знати, що стратегічне терпіння Ірану щодо таких безпідставних звинувачень не безмежне», – йдеться у заяві Канаані.

21 грудня президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Конгресі США, заявив, що Росія знайшла спільника в «геноцидній політиці».

«Якщо Росія не дістає до наших міст артилерією, вона намагається знищити їх ракетами. Ба більше, Росія знайшла спільника в цій геноцидній політиці. Це Іран. Іранські вбивчі дрони, які йдуть до Росії сотнями, стали загрозою для нашої критичної інфраструктури. Так один терорист знаходить іншого. І це питання часу, коли вони вдарять по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз», – сказав Зеленський.

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Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах восени.

Спочатку в Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. Проте у листопаді міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що Іран надавав Росії дрони-камікадзе, але це нібито відбулося за кілька місяців до масштабного вторгнення в Україну.