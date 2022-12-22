Закрити небо: що може і чого не може зробити для України протиракетний комплекс Patriot

Вашингтон дасть Україні дорогий, сучасний протиракетний комплекс Patriot. Однак, є експерти, які кажуть, що ця оборонна зброя може не змінити ситуацію так, як на це багато хто сподівається. Чому? Радіо Свобода зібрало факти про Patriot

Під час свого візиту до Вашингтона 21 грудня президент України Володимир Зеленський особливо дякував за те, що США включили протиракетний комплекс Patriot до нового масштабного пакету військової допомоги. За його словами, ця зброя є «найсильнішим елементом» траншу в 1,8 мільярда доларів, і Україна сподівається, що з її допомогою можна буде зупинить російські ракетні атаки на критично важливу інфраструктуру країни.

Що може ПРО Patriot? Протиракетний комплекс Patriot був вперше розроблений у 1960-х роках під абревіатурою SAM-D. Спочатку це був різновид зенітної системи.

У 1980-х роках Patriot був перероблений для націлювання на ворожі ракети.

Сьогодні новітні варіації протиракетної системи можуть відстежувати вхідні цілі на відстані до 100 кілометрів, і знищувати їх у межах 40 кілометрів від пускової установки.

У новітніх ракетах Patriot використовується високоточне націлювання за принципом «удар до вбивства».

Комплекс Patriot складається із цілого конвою, куди входять: радіолокаційні машини, станції управління, вантажівка-«електростанція», оснащена генераторами, і станції запуску ракет.

Для підготовки до роботи комплексу потрібний розрахунок у майже 90 осіб, але після налаштування система Patriot може працювати з екіпажем із трьох людей.

Невдачі Цю зброю рекламували як «золотий стандарт» протиповітряної оборони, але попередні варіації Patriot зазнали катастрофічних невдач у бою. У 2018 році було знято кадри з осічками Patriot під час ракетної атаки повстанців хуситів на Ер-Ріяд у Саудівській Аравії. Тоді, одна з ракет Patriot відхилилася від заданої траєкторії і за кілька секунд після пуску врізалася у житловий район. У 1991 році, під час війни в Перській затоці, програмний збій привів до того, що ракетна батарея Patriot не змогла виявити іракську ракету Scud, що прямує у бік американської військової бази в Саудівській Аравії. Внаслідок влучення іранської ракети тоді загинули 28 військовослужбовців США.

Невеликий захисний «купол» і велика вартість Україна, фактично від першого дня широкомасштабного вторгнення Росії, яке супроводжувалося і ракетними обстрілами міст, закликає США і НАТО надати їй більш сучасні і потужні системи протиповітряної і протиракетної оборони. Наразі Україна захищається від російських ракетних атак переважно ППО радянського зразка та старими американськими системами ППО HAWK. Наразі, деякі експерти кажуть, що реальний вплив системи Patriot на протиракетний захист України буде обмежений через відносно невеликий розмір «захисного купол», який вона забезпечує, та її високу вартість – близько 4 мільйонів доларів за ракету. «Дрони-смертники» іранського виробництва, які Росія запускає по українських містах, оцінюються всього в 20-50 тисяч доларів кожен.

Військовий високопосадовець, ознайомлений із системою «Патріот», розповів виданню Time, що один комплекс може захистити окремий об'єкт, наприклад, військову базу чи передмістя, але не цілий мегаполіс, такий як Київ. Неназваний чиновник вважає, що одна батарея Patriot «не змінить хід війни». Натомість, інший експерт сказав CNN, що система може використовуватися вибірково для знищення потужної російської зброї, такої як крилаті ракети «Калібр», тим самим вивільняючи інші менш дорогі засоби протиповітряної оборони для боротьби з дрібнішими ударними безпілотниками.