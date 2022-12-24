Розвідка Британії розповіла, що обмежує наступальні операції РФ

Британська розвідка заявляє, що ключовим фактором, який обмежує російські наступальні операції, є нестача боєприпасів і ракет.

«Від жовтня Росія посилила свої сили в Україні десятками тисяч резервістів. Незважаючи на зменшення негайного дефіциту особового складу, нестача боєприпасів, швидше за все, залишається ключовим обмежуючим фактором російських наступальних операцій. Росія, ймовірно, обмежила ракетні удари великої дальності по українській інфраструктурі приблизно до одного разу на тиждень через обмежену доступність крилатих ракет», – йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Великої Британії.

«Так само Росія навряд чи збільшила свої запаси артилерійських боєприпасів настільки, щоб забезпечити можливість широкомасштабних наступальних операцій», – додали у розвідці.

Там наголосили, що вразливість нинішнього оперативного плану Росії полягає в тому, що «навіть просто підтримання оборонних операцій уздовж довгої лінії фронту вимагає значних щоденних витрат снарядів і ракет».

Раніше цього місяця агентство Reuters із посиланням на джерело в Пентагоні повідомило, що через виснаження запасів озброєнь Росія змушена використовувати боєприпаси, вироблені понад сорок років тому, надійність яких – вкрай низька.

За словами співрозмовника агенції, Росія почала постачати у війська боєприпаси зі старих арсеналів, багато з цих боєприпасів виготовлені десятиліття тому, і їх використання пов’язане з ризиком. «Коли ви заряджаєте такий снаряд, ви тримаєте пальці схрещеними, сподіваючись, що він вистрілить чи, потрапивши в ціль, вибухне», – заявив посадовець.

В останні місяці американські розвідслужби повідомляли про те, що Росія звернулася за допомогою до Північної Кореї та Ірану через нездатність її військово-промислового комплексу виготовити достатню кількість боєприпасів для ведення масштабної військової кампанії.

Зокрема, за різними даними, Росія різко зменшила використання високоточного озброєння, виробництво якого має бути дуже ускладненим через заборону експорту в РФ ключових компонентів такої зброї. Але проблеми не обмежуються високоточною зброєю.

За оцінкою Пентагону, при збереженні нинішнього рівня інтенсивності використання ракет і снарядів, російська армія вичерпає свій арсенал порівняно нещодавно вироблених боєприпасів на початку 2023 року.

Згідно з даними американських і британських офіційних осіб, на додаток до поставок іранських літаків-безпілотників, Росія намагається придбати сотні балістичних ракет у Ірану, пропонуючи Тегерану масштабне військово-технічне співробітництво.